Akaryakıta bir zam daha

24 Mayıs 2018

Selçuk ALTUN - DÜNYA ONLİNE

Akaryakıtta "siyah ürün" denilen grupta ve gaz yağında fiyat artışına gidildi.

Bu geceden itibaren rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı kalorifer yakıtında 26, fuel oilde 22, yüksek kükürtlü fuel oilde 21, gaz yağında 23 kuruş zam uygulanacak.

Bu ürünler ağırlıklı olarak sanayide kullanılıyor ve ÖTV muafiyeti uygulanmıyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararı ile benzin, motorin ve LPG için bir düzenlemeye gidilmiş, gerçekleşen zam oranı kadar ÖTV indirimi uygulanması kararlaştırılmıştı. Böylelikle fiyat artışlarının vatandaşa yansımasının önüne geçilmişti.

ÖTV uygulaması siyah ürünler ve gaz yağını kapsamıyor. O nedenle bugün fiyat artışları sanayiciye direk yansıyacak.