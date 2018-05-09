Akaryakıta gizli müdahale!

09 Mayıs 2018

Selçuk ALTUN - DÜNYA ONLİNE

Akaryakıt ürünleri, Brent petrol ve dolar fiyatları baz alınarak fiyatlanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün 77 doların üzerine çıkarak 2014 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar kuru ise 4,40 liraya dayandı ve tarihi rekor kırdı.

Dolar ve petrolde bu şekilde bir yükseliş yaşanırken, az önce benzinin litresinde 5; motorinin litresinde ise 7 kuruşluk bir indirim geldiği haberi ajanslardan geçti.

Mevcut piyasa şartlarında hem benzin hem de motorinde litre bazında 15 - 20 kuruşluk zam olması gerekiyordu.

Konuya yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dağıtıcı firmalarla görüşerek inisiyatif kullanmalarını sağladı ve zammın önüne geçti.

Dağıtıcı firmalar iyi niyet göstergesi olarak bir de indirime gitti.