Akaryakıta zammın ardından motorine indirim geldi (23 Mart güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin-motorin fiyatlarındaki değişiklikler devam ediyor. Motorine 1 lira gelen indirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 22 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıta gelen zamların ardından bu kez indirim haberi geldi. Motorin grubunda 1 liralık indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatında değişiklik beklenmiyor.
21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,44 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,01 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,21 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,78 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,41 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,98 TL