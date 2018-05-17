Akaryakıtta ÖTV’ye uluslararası ayar

17 Mayıs 2018

ANKARA (DÜNYA)-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, rafineri çıkış fiyatlarında döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak ÖTV ayarlaması yapacak.

Buna göre, rafineri çıkış fiyatlarına, uluslararası petrol fiyatı ve döviz kurlarına bağlı olarak artış gelmesi durumunda, bunların tabi olduğu ÖTV tutarı artış oranı kadar azaltılacak. Tersi durumda yani rafineri fiyatlarında azalış olması durumunda ise ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’deki ÖTV tutarını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Düzenleme kapsamında; kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan yer alıyor.

Kaynak: AA