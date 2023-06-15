AKMİB’den mayıs ayında 284,6 milyon dolarlık ihracat

Petrokimya ürünleri başta olmak üzere plastik, boya, kauçuk, temizlik ürünleri, kozmetik, ilaç, gübre, organik ve anorganik kimyasallar, medikal ürünler ile geniş bir alt sektör yelpazesine sahip olan kimya sektörünün, sanayi ve tarımsal üretimin lokomotifi olduğunu vurgulayan AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, ihracat pazarlarındaki kayıpların telafisi için finansmana ulaşımdaki sıkıntılar, enflasyon, kur ve faiz dengesi sorunlarının öncelikli olarak çözümlenmesini beklediklerini ifade etti.

Başkan Çağan, “Kolay ulaşılabilir, uygun maliyetli finansman ve nakit akışının sağlanması ile öngörülebilir bir ortamın oluşturulması rekabet gücümüzü artıracaktır” dedi.

Mayıs ayında Türkiye’nin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının 2,45 milyar dolara ulaştığını bu performansa AKMİB’in yüzde 11,6 oranında destek verdiğini bildiren Başkan Saadettin Çağan, bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendirirken “AKMİB olarak mayıs ayında 426 bin 533 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik.

Bu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün grupları mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar oldu” dedi ve şöyle devam etti: “Mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 146,6 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık.

Bunu, 48,9 milyon dolar değer ile plastikler ve mamulleri, 35,4 milyon dolar değerle anorganik kimyasallar takip etti. Kimyasal gübreler, kauçuk ve kauçuk eşya, sabun ve yıkama müstahzarları ürün gruplarında ihracat hacmimizi artırdık.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ise 57 milyon dolar değer ile Romanya birinci, 26,5 milyon dolar değer ile Güney Afrika Cumhuriyeti ikinci, 23 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada yer aldı.”