Alfa-Bank'a aldatıcı reklam soruşturması

Merkezi Rusya'nın Moskova kentinde bulunan Alfa-Bank'a, Federal Anti-tekel Servisi (FAS) tarafından "ipotek reklamlarındaki ihlaller" nedeniyle soruşturma başlatıldı.

FAS'ın internet sitesinde yapılan açıklamada, "FAS, JSC Alfa-Bank aleyhine işlem başlatmıştır. FAS, bankanın eylemlerinde reklam yasasının ihlal edildiğine dair işaretler buldu. Banka, reklamda kredi maliyetini etkileyen temel koşulları belirtmemiştir" denildi.

Ria Novosti haber ajansında yer alan habere göre FAS, "Buna ek olarak, reklamda Alfa Bank'ın ürününün, hizmetin karşılaştırılması için objektif kriterler belirtilmeden 'Rusya'daki en iyi ipotek' olduğu bildirildi" ifadelerini açıklamasına ekledi.

FAS, bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçtiğini belirtirken reklamda verilen ipotek oranının yüzde 5.6 olduğu ve yeni bir binada daire satın alma limitinin 30 milyon rubleye kadar olduğu iddia edildi. Ancak reklamda içerisinde vade, faiz oranı çerçevesi ve peşinatın mevcudiyeti gibi diğer temel koşullar belirtilmedi.

"Alfa-Bank'ın reklamları, reklam yasasının ihlali açısından değerlendirilecektir. Kuruluş suçlu bulunursa para cezasına çarptırılacaktır" sözlerini aktaran FAS, daha önce de sadakat programı, kredi, kredi ve banka kartları reklamlarındaki ihlaller ve reklamlarda kart alma ücreti hakkında yanlış bilgi verilmesi nedeniyle banka aleyhinde işlem başlatmıştı.