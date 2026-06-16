Almanya UniCredit'in Commerzbank teklifini resmi olarak reddetti

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Almanya Finans Ajansı salı günü yaptığı resmi açıklamada, UniCredit bankasının Commerzbank hisselerini satın almak üzere sunduğu teklifi reddettiğini duyurdu. Ajans, ret kararına gerekçe olarak önerilen düşük fiyat seviyesini ve İtalyan bankasının agresif yaklaşımını öne çıkardı. Berlin yönetimi, Commerzbank hisselerinin mevcut borsa değerine makul bir prim ilave etmeyen mevcut teklifin finansal açıdan bir seçenek teşkil etmediğini belirtti.

UniCredit bankasının Commerzbank hisseleri için belirlediği ilk teklif süresi sona yaklaşırken, her iki finans kuruluşu da Almanya'nın en kritik kredi sağlayıcılarından birinin kontrolü için aylardır süren yaşanan mücadelede pozisyonlarını koruyor. Alman hükümeti, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından Commerzbank sermayesinde yüzde 12 oranında bir hisse payı edinmişti. Federal yönetim, UniCredit bankasının iki kurumu birleştirme yönündeki uzun süreli kampanyasına karşı çıkmayı sürdürüyor.

Federal hükümet Commerzbank bağımsızlığına destek veriyor

Berlin yönetiminin bu net olumsuz tutumuna rağmen UniCredit bankasının Alman bankasının kontrolünü ele geçirme potansiyeli tamamen ortadan kalkmadı. Ancak hükümetin elinde bulundurduğu hisse payı, bankanın denetim kurulunda sandalye sahibi olmasına olanak tanıyor. İlgili denetim kurulu, üst yönetimi atama yetkisini elinde tutuyor ve kurumun genel iş stratejisini denetliyor.

Hükümet hisselerini yöneten finans ajansı, Commerzbank şirketinin bağımsız yapısını desteklediğini açıkça ifade etti. Bankanın, Almanya ekonomisinin temelini oluşturan orta ölçekli Mittelstand şirketlerini finanse etmede kritik bir rol oynadığını kaydetti. Kurumun, ülkenin finans merkezi olan Frankfurt kentinde entegre bir oyuncu konumunda bulunduğunu hatırlatan ajans, her iki fonksiyonun da gelecekte korunması gerektiğini vurguladı.

Commerzbank hisselerinde soruşturma iddiaları ve fiyatlamalar

Gelişmelerden bağımsız olarak Frankfurt savcıları salı günü yaptıkları açıklamada, satın alma teklifine bağlı olası piyasa manipülasyonu iddialarına yönelik bir ön inceleme başlattıklarını doğruladı. Adli süreç, Commerzbank çalışanları konseyinin pazar günü savcılık makamına ulaştırdığı suç duyurusunun ardından başladı. İşçi temsilcileri, UniCredit bankasının piyasa fiyatının altındaki oranlarla Commerzbank hissesi toplamasına ilişkin soru işaretleri nedeniyle belirsiz kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.

UniCredit yaptığı kurumsal açıklamada adli konudan haberdar olduğunu ve savcılığın verdiği yanıtın resmi protokollere tamamen uyduğunu bildirdi. Salı günkü seans işlemlerinde Commerzbank hisseleri, satın alma teklifinin ima ettiği teorik fiyat düzeyinin altına geriledi. Hisseler, teklifin ilk duyurulduğu günden bu yana sürekli olarak bu eşiğin üzerinde işlem görüyordu ve yaşanan son düşüş UniCredit bankasının teklifini cazip olmaktan çıkardı.

Commerzbank takas oranları ve işlem vadeleri

Commerzbank hisseleri şu sıralarda 36,53 euro seviyesinden işlem görürken, UniCredit hisseleri ise 76,97 euro değerinde seyrediyor. İtalyan bankası, ihale edilen her bir Commerzbank hissesine karşılık 0,485 oranında yeni UniCredit hissesi vermeyi taahhüt ediyor. Söz konusu takas oranı üzerinden yapılan hesaplamalar, İtalyan bankasının teklifinin Commerzbank paylarına hisse başına 37,33 euro değer biçtiğini gösteriyor. Satın alma teklifi resmi olarak salı günü sona eriyor ancak mevcut süreç 20 Haziran tarihinden itibaren 15 gün daha uzayacak.