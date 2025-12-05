Almanya'da fabrika siparişleri savunmadaki hareketlikle arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 arttı. Artış, söz konusu siparişlerin 4 aylık düşüşün ardından yurt dışından daha fazla siparişle eylülde yüzde 2 yükselmesinin ardından geldi.

Fabrika siparişleri Ekim 2024'e göre ise yüzde 0,7 azaldı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Almanya'da ekimde aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 9,9 artış görülürken, yurt dışı siparişlerde ise yüzde 4 düşüş oldu. Söz konusu ayda Almanya'ya Avro Bölgesi'nden yeni siparişler eylül ayına göre yüzde 0,1 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden siparişler yüzde 6,5 arttı.

Ekimde sermaye malı üreticilerinin siparişleri aylık yüzde 4,9 arttı. Tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde ise yüzde 2,2 düşüş görüldü.

Büyük siparişlerin etkisi

Destatis açıklamasında, "Ekim ayında imalat sektöründeki yeni siparişlerde kaydedilen olumlu gelişme, büyük ölçekli siparişler nedeniyle yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 87,1 arttığı diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründeki (uçak, gemi, tren, askeri araç) büyümeden kaynaklandı." ifadeleri yer aldı.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 1 artış olarak açıklanan eylül ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 2 artış olarak revize edildi.

İhracatta büyümeyi yavaşlatmaya devam edecek

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, fabrika siparişlerinde yeni siparişlerin yeniden belirgin bir artış gösterdiği belirtilerek, daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmada, yeni siparişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 daha düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Ekimde alınan siparişler yine savunma tedarikleri kapsamında büyük siparişlerin hakimiyetindeydi. Yurt içi siparişler şu anda yükseliş eğilimi gösterirken, ticaret ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yurt dışı siparişler, özellikle üçüncü ülkelerden gelen siparişler zayıf seyrini sürdürüyor ve ihracatta büyümeyi yavaşlatmaya devam edecek gibi görünüyor." görüşleri paylaşıldı.