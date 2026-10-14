Almanya'da şekerli içeceklere yeni vergi

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Almanya'da Bakanlar Kurulu, artan sağlık harcamalarını dengelemek ve aşırı şeker tüketimini azaltmak amacıyla hazırlanan vergi düzenlemesinin taslağını kabul etti.

Maliye Bakanlığı, şekerli içeceklerin yol açtığı sağlık sorunlarının ülkeye yıllık yaklaşık 2,1 milyar euro maliyet getirdiğini açıkladı.

Hangi içecekten ne kadar vergi alınacak?

Taslakta başlangıçta öngörülen üç kademeli sistem yerine iki vergi dilimi belirlendi. Buna göre, 100 mililitresinde 5 ila 8 gram şeker bulunan içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gram ve üzerinde şeker içerenlerden ise 32 sent vergi alınacak.

Düzenleme kola, gazoz, şekerli meyveli içecekler, soğuk çay, enerji içecekleri ve şekerli şurupları kapsayacak. Saf meyve ve sebze suları, tatlandırıcılı içecekler ve bazı diğer içecek grupları ise vergiden muaf tutulacak.

Vergi ne zaman başlayacak?

Düzenlemenin yasalaşması halinde 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Vergi yükümlüsü üreticiler ve toptancılar olacak.

Yıllık üretimi 70 bin litreyi aşmayan küçük ve bağımsız üreticiler vergiden muaf tutulacak. Üretimi 1 milyon litreye kadar olan işletmeler için öngörülen ek muafiyet ise Avrupa Komisyonunun onayına bağlı olacak.

Hükümetin gelir beklentisi 890 milyon euroya yaklaşıyor

Alman hükümeti, vergiden 2027'de 690 milyon euro, 2028-2031 döneminde ise yıllık ortalama 875-890 milyon euro gelir elde etmeyi öngörüyor. Toplanan gelir, sağlık sigortası primlerindeki artışı sınırlamak amacıyla sağlık fonuna aktarılacak.