Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek, gram ve yarım altın kaç TL? 18 Mart güncel fiyatlar
Yatırımcılar aralarında Fed'in de olduğu bu haftaki para politikası toplantılarını bekliyor. Dolar yatay seyrederken altın fiyatları geriledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 18 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle geriledi. Yatırımcılar aralarında Fed'in de olduğu bu haftaki para politikası toplantılarını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.41 gerileyerek 2,147.20 dolar seviyesinde işlem gördü.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.451,28 lira
Çeyrek altın 3.647,44 lira
Yarım altın 7.294,88 lira
Cumhuriyet altını 14.545 lira
Gremse altın 41.354,00 liradan satılıyor.