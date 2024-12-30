Altın fiyatlarında dikkat çeken prim! Son 14 yıldaki en yüksek getiri

Yılın son iki işlem gününde altın fiyatları yatay seyrediyor. ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından fren yapan ons altın 2024 yılının genelinde yüzde 27,30’luk bir prime imza attı. Yıla 2062 dolardan başlayan ons altın fiyatı, bu sabah 2627 dolarla açılış yaptı.

5 Kasım öncesi rekor seviyeleri test eden ons altın, ABD’de seçim belirsizliği, jeopolitik riskler ve merkez bankalarındaki alımların etkisiyle, ekim ayında 2790 dolara yükselmişti.

Yıllık bazda en iyi performans

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ons altında bu yıl gerçekleşen yüzde 27,30’luk prim, 2010’dan itibaren “en yüksek getiri” olarak da kayıtlara geçmeye hazırlanıyor. Ons altın fiyatı 2009 yılında 1097 dolardan kapanış yapmış, bir sonraki seneyi de 1421 dolardan tamamlamıştı. Böylece 2010 yılında ons altında gerçekleşen yükseliş yüzde 29,53 olarak kayıtlara geçmişti. Ons fiyatı, 14 senenin ardından “yıllık bazda” en iyi performansı sergilemiş oldu.

Ons altında son 10 yıl

Ons altında son 10 yıllık fiyatlanmalar 2016'dan itibaren yükselişe geçerken, altının onsu son 15 yılda 6 defa, son 5 yılda ise 5 defa gerileme gösterdi. Son iki yılı ise rekor yükselişle tamamladı. Ons altın bu süreçte en düşük yıllık kapanışını 1060 dolarla 2015’te gerçekleştirdi. 2013’te yaşanan yüzde 28,11’lik kayıp, son 15 yıllık süreçte “en yüksek değer kaybı” olarak kayıtlara geçti

Senelik kapanışlar ve primler şöyle gerçekleşti:

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları

Gram altın ise haftaya 2975 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altın fiyatı alımda 2990 satışta 3030 TL. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 4 bin 945 TL, yarım altın 9890 TL ve tam altın da 19 bin 705 TL’den işlem görüyor.