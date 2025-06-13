Altın rekor kırarken Mahfi Eğilmez uyardı: Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa…

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıların ardından piyasalar sert hareketlendi. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yönelimiyle birlikte tarihi zirveleri gördü.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, altı nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından ons altın 3.444,53 dolara kadar yükselerek son yılların en yüksek seviyesini görürken, gram altın da 4.379 lirayla rekor kırdı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez de gelişmelere ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

“Trump, Putin, Netanyahu işbaşındaysa sepetinizde sigorta olarak biraz altın bulunmasında yarar var" diyen Eğilmez, bunun bir yatırım tavsiyesi değil bir sigorta önerisi olduğunu yazdı.