Altında düşüş devam edebilir

30 Eylül 2018

Gram altın eylül ayında 260 lirayı test etmesine karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 24'e yükseltmesinin ardından gerilemeye başlayan dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek 28 Eylül'de 6 haftanın en düşük seviyesi olan 226,9 liraya kadar geriledi.

Eylül ayını 232,7 liradan tamamlayan altının gramı, yatırımcısına bu dönemde yüzde 7,9 kaybettirdi. Gram altının yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 46,5 getiri sağladı.

Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,75 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 6'inci aya taşıyan altının ons fiyatı, eylül ayını 1.192 dolardan tamamladı.

Kısa vade de 225-240 lira aralığını takip edeceğiz

AA Finans Analisti İslam Memiş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, eylül ayında hem gram altının hemde ons altının değer kaybederek yatırımcılarını üzdüğümü kaydetti.

Dolar kurundaki değer kaybıyla gram altının 227 liraya kadar gerilediğini ifade eden Memiş, "Döviz ve altının gram fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Kısa vade de 225-240 lira aralığını takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memiş, gram altında düşüşlerin devam edebilmesi için dış etkenlerden kaynaklanan risklerinde ortadan kalmasının gerektiğini belirterek, "Ticaret savaşları, ABD seçimleri ve Suriye meselesi bunlardan bazıları. Bu tarafta iyimser haber akışları gelirse altının gramı 220 liraya kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadeli yatırımcılar altın alabilir

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de gram altının düşüşündeki en belirgin nedeninin dolar kurundaki geri çekilme olduğunu söyledi.

Gram altında ve dolar kuruna da ağustos sonundan itibaren paralel bir şekilde düşüşlerin yaşandığı belirten Cevizci şunları kaydetti:

"Bu dönemde, hükümet kanadından ve ekonomik otoriterler tarafından gelen açıklamaların etkisi ile kur fiyatlarının rekor seviyeden uzaklaştığını gördük. Buna bağlı olarak gram altında yüksek seviyelerdeki seyrine ara vererek geri çekilmesini sürdürdü. Kurda gelecek hafta, yurt içinde enflasyon sonrasındaki fiyatlamaları takip edeceğiz fakat sonrasındaki odak noktası 12 Ekim tarihinde yapılacak olan Rahip Brunson davası olacak."

Cevizci, iç piyasada ve siyasi kesimde çok spesifik bir gelişme ile karşılaşılmadığı sürece dolar kurundaki geri çekilmelerin devam etmesini beklediğini ifade ederek, bu harekete bağlı olarak gram altında ise 220- 225 TL aralığında doğru gevşemeler oluşabileceğini ancak uzun vadeli yatırımcıların bu dönemde her düşüşü kademeli alımlarda değerlendirebileceğini belirtti.

Kaynak: AA