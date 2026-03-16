Altın ne kadar olacak? Altın fiyatı grafik, altın tahminleri!

Orta Doğu'daki savaşın üçüncü haftasına girmesi ve küresel petrol arzına yönelik endişeler yatırımcıları güvenli liman arayışına iterken altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki artış ve savaş kaynaklı enflasyon endişelerinin baskısı altında ikinci hafta üst üste düşüş yaşayan altın, toparlanmaya başladı. Dolar endeksi yüzde 0,3'e kadar gerilerken altın fiyatları da ons başına 5 bin dolar civarında seyrediyor.

Savaşın ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik, piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirmeyi zorlaştırırken çatışmalar uzadıkça Fed'in faiz indirimi olasılığı da azaldı. ABD'de veriler, savaş başlamadan önce bile beklenenden daha zayıf ekonomik büyümeye işaret ederken, benzin fiyatlarındaki artış ABD tüketici güvenini üç ayın en düşük seviyesine indirdi.

Altında beklentiler ne?

Analistler, bu haftaki Fed toplantısında faiz indirimi olasılığını sıfır olarak görürken, emtia analisti Manav Modi, "Altın, çatışmanın başından bu yana 'bir nefes aldı', çünkü uzun süreli enflasyon ve yüksek faiz endişeleri güvenli liman talebini gölgede bıraktı" dedi.

Yükseliş ivmesi durmuş olsa da analitler altının bu yıl yaklaşık yüzde 16 değer kazandığına dikkat çekiyor. Daha yavaş büyüme ve yüksek enflasyona işaret ederek yatırımcıları uzun vadede yine altına yönelebileceğini belirtiyor.

Altın fiyatlarında kırılma noktası

Capital.com analisti Kyle Rodda'ya göre, savaş ABD'ye olan güveni aşındırdıkça altın uzun vadede destek bulabilir. Ancak merkez bankaları enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını agresif bir şekilde artırırsa, olumlu etkiler sınırlı kalabilir.

Analistler jeopolitik gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve Fed'in faiz kararına işaret ederek altının önemli bir kırılma noktasında bulunduğuna dikkat çekerken, Fed kararının, altının geleceği hakkında belirleyici olacağını öngörüyor.

Altın fiyatları geçen hafta zayıf bir seyir izlese de şu anda 5 bin dolar seviyesinde dengelenmiş görünüyor. Ancak altının bu seviyenin altına gerileyip 4 bin 800 dolara kadar düşebileceğini belirten analistler, 4 bin 800 doların da kırılması durumunda fiyatların 4 bin 400 dolara kadar inebileceğine dikkat çekiyor.