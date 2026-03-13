Kritik veri dün açıklanmıştı: Altın ve gümüşte enflasyon baskısı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi dün belli oldu. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerle paralel gerçekleşti.

Küresel emtia piyasalarında altın ve gümüş fiyatları, ABD’de açıklanan önemli enflasyon verileri öncesinde ve sonrasında dalgalı bir seyir izledi.

ABD işlemlerinin erken saatlerinde Nisan vadeli altın fiyatı yaklaşık 26,80 dolar düşüşle 5 bin 99 dolar seviyesine gerilerken, Mayıs vadeli gümüş fiyatı 1,73 dolar kayıpla 83,39 dolar civarında işlem gördü.

Analistler, değerli metallerdeki fiyat baskısının temel nedenleri arasında küresel enflasyon beklentilerindeki artış ve Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetlerini yükseltmesi olduğunu belirtiyor. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde yeni baskılar yaratabileceği endişesi, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Fed’in yakından izlediği enflasyon göstergesi

Piyasalarda yakından takip edilen verilerin başında ABD Merkez Bankası’nın para politikası kararlarında önemli rol oynayan kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon endeksi geliyor.

Ekonomistlerin tahminlerine göre ocak ayında PCE fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış göstermesi bekleniyor. Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek PCE endeksinin ise aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,1 seviyesinde artması öngörülüyor.

Aynı gün açıklanan diğer veriler arasında ABD ekonomisinin 2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme tahmini, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri ve iş gücü piyasasına dair JOLTS raporu da yer aldı. Bu veriler, küresel finans piyasalarının yönünü belirlemede önemli rol oynuyor.

Orta Doğu'daki savaş enerji fiyatlarını etkiliyor

Değerli metal piyasalarında fiyat hareketlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri de Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler oldu. İran merkezli savaşın iki haftayı geride bırakmasıyla birlikte enerji piyasalarında yeni riskler ortaya çıktı.

ABD’de ısıtma yakıtı fiyatlarının yükselmesi ve petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, enflasyon beklentilerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ayrıca ABD’nin denizde bulunan Rus petrolünün satışına izin vermesi ve İran’ın Basra Körfezi’nde mayın döşediğine ilişkin iddialar da enerji piyasalarında belirsizliği artırdı.

ABD-Çin ticaret görüşmesi gündemde

Küresel ekonomi açısından dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD ile Çin arasında yapılacak kritik ticaret görüşmeleri oldu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in Paris’te bir araya gelerek iki ülke liderlerinin planlanan zirvesi öncesinde önemli başlıkları ele alması bekleniyor.

Tarifeler, fentani lkrizi, Tayvan meselesi ve gelişmiş yarı iletken ticareti gibi konuların gündemde olduğu görüşmelerin sonucu, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Pekin’de yapılması planlanan zirvenin kapsamını da belirleyebilir.

Teknik seviyeler yatırımcıların radarında

Piyasa analistleri altın ve gümüşte teknik seviyelerin de yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Nisan vadeli altın için güçlü direnç seviyesi 5 bin 434 dolar, önemli destek seviyesi ise 5 bin dolar olarak öne çıkıyor.

Gümüş piyasasında ise yatırımcıların dikkat ettiği önemli direnç seviyesi 90 dolar, kritik destek seviyesi ise 72 dolar civarında bulunuyor.

Uzmanlara göre küresel jeopolitik riskler, enflasyon verileri ve büyük ekonomiler arasındaki ticaret görüşmeleri önümüzdeki dönemde altın ve gümüş piyasalarında volatilitenin artmasına neden olabilir.