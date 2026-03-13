Bitcoin 75 bin dolara koşuyor: 3 milyar dolarlık kritik eşik yaklaşıyor

Bitcoin, son günlerde yeniden yükseliş momentumuna girerek yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi, Avrupa işlemleri sırasında 72 bin dolar seviyesini aşarak son 50 günün ortalama fiyatını geride bıraktı.

Analistlere göre bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket gerçekleşmesi, piyasada yükseliş trendinin güçlendiğine dair önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Böyle bir gelişme, yeni alıcıların piyasaya girmesine ve fiyatın daha da yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırlayabilir.

Kripto piyasasında dikkat çeken bir diğer unsur ise opsiyon piyasasında oluşan büyük pozisyonlar. Analistlere göre Bitcoin fiyatı 75 bin dolar seviyesine yaklaşırsa piyasada önemli bir hareketlilik yaşanabilir.

Bu seviyede piyasa yapıcıların yaklaşık 3 milyar dolarlık short gamma (yükselirken alım, düşerken satış) pozisyonu bulunuyor. Piyasa yapıcılar, kripto borsalarında likidite sağlayan ve işlemlerin sorunsuz gerçekleşmesine yardımcı olan kurumlar olarak biliniyor.

Bitcoin fiyatı bu seviyeye doğru yükseldikçe piyasa yapıcılar risklerini dengelemek için alım yapmak zorunda kalabilir. Bu durum ise fiyat hareketlerinin daha hızlı ve dalgalı hale gelmesine yol açabilir. Uzmanlar bu sürecin piyasada volatiliteyi artırabileceğini ve olası bir yükselişi hızlandırabileceğini ifade ediyor.

Makroekonomik riskler piyasayı baskılayabilir

Bununla birlikte bazı analistler Bitcoin’in yükselişinin küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle sınırlanabileceğini düşünüyor. Bu bağlamda etrol ve dolar fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerindeki düşüşler risk iştahını azaltıyor.

Uzmanlar, bu tür makroekonomik baskıların Bitcoin üzerindeki yükselişi zayıflatabileceğini ve piyasada güçlü bir direnç oluşabileceğini belirtiyor. Kripto piyasasının bu küresel finansal rüzgârlara karşı uzun süre dayanması zor olabilir.

Küresel piyasalardan risk sinyali

Geleneksel finans piyasalarındaki gelişmeler de yatırımcıların dikkatle takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. ABD Hazine tahvili piyasasında yaşanan dalgalanma, küresel finans sisteminde riskten kaçış eğilimini güçlendirdi.

ABD tahvillerindeki oynaklığı ölçen MOVE endeksi, bir günde yüzde 21’den fazla artarak 95 puana yükseldi. Bu artış, Ekim 2024’ten bu yana görülen en sert günlük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlara göre tahvil piyasasındaki bu tür sert volatilite artışları, küresel finans sisteminde likiditenin daralmasına ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olabiliyor.

Piyasalar kritik verileri bekliyor

Önümüzdeki günlerde açıklanacak makroekonomik veriler de kripto piyasasının yönü açısından belirleyici olabilir. ABD’de açıklanacak büyüme verileri, çekirdek PCE enflasyon endeksi, kişisel harcamalar ve tüketici güveni gibi göstergeler yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında bulunuyor.

Analistlere göre bu veriler küresel risk iştahını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle Bitcoin’in 75 bin dolar seviyesine doğru hareket edip etmeyeceği, hem kripto piyasasındaki teknik dinamiklere hem de küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.