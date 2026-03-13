Bitcoin'de yeni ralli sinyali: 72 bin dolar eşiği kırılacak mı?

Kripto para piyasasında Bitcoin, perşembe günü geç saatlerde güçlü bir yükseliş kaydettikten sonra bugün erken Asya işlemlerinde kazançlarını korudu.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar civarında dengelenmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in enerji piyasalarına yönelik açıklamaları, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Bitcoin, ABD hükümetinin denizde bekleyen Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verebileceğine ilişkin açıklamaların ardından kısa süreliğine 72 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Söz konusu adımın küresel petrol arzını artırarak enerji piyasalarındaki baskıyı azaltmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Yüzde 2,6'ya varan yükselişin ardından Bitcoin şu sıralarda 71.414 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kritik eşik 72 bin dolar

Analistler, Bitcoin'in yükselişini sürdürebilmesi için 72.000 dolar direncinin aşılmasının kritik olduğunu vurguluyor. Kısa süre önce 70.500 dolar barajını aşarak güç toplayan Bitcoin'de teknik göstergeler şu an için olumlu sinyaller veriyor.

Analistlere göre 72.000 doların üzerinde kalıcı bir kapanış gelirse, fiyatın sırasıyla 73.200, 74.000 ve 75.000 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Bitcoin mevcut gücünü koruyamazsa, ilk olarak 70.400 dolar ve ardından psikolojik sınır olan 70.000 dolar seviyeleri takip edilecek. Bu sınırların altına inilmesi durumunda fiyat 67.250 dolara kadar gerileyebilir.

Petrol fiyatları 100 dolara yaklaşmıştı

Seansın erken saatlerinde petrol fiyatları, Orta Doğu'da petrol tankerlerine yönelik saldırıların arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yaklaşık yüzde 10 yükselerek varil başına 100 dolar seviyesine yaklaşmıştı.

Bessent'in açıklamalarının ardından Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı bir miktar gerileyerek varil başına yaklaşık 95,39 dolar seviyesinde işlem gördü.