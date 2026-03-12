Yabancılar 13 hafta sonra hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar 6 Mart haftasında Türkiye piyasalarında satış yönünde pozisyon aldı.

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 755,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (tahvil) ise 1,72 milyar dolarlık net satış gerçekleşti.

13 haftanın ardından ilk satış

Böylece yabancı yatırımcılar 13 hafta aradan sonra ilk kez hisse senedi tarafında net satış gerçekleştirmiş oldu.