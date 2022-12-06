Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 52 bin lira, en yüksek 1 milyon 73 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 726 milyon 722 bin 283,71 lira, işlem miktarı ise 1.626,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 751 milyon 678 bin 467,34 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler Ticaret ve Troy Kıymetli Madenler Ticaret şeklinde sıralandı.