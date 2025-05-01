'Anlaşma şansı çok yüksek' diyerek anlattı! Donald Trump: Çin’de fabrikalar kapanıyor çünkü artık ürünlerini almıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yeni bir ticaret anlaşması yapma ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. NewsNation'dan Chris Cuomo'nun ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinliğe telefonla bağlanan Trump, Pekin yönetiminin "ABD'yi kazıklamanın kralı" olduğunu iddia ederek, Çin'in artık ABD'de iş yapamadığını çünkü kendisinin buna izin vermediğini belirtti.

Trump, Çin ile olası bir ticaret anlaşmasının yalnızca “ABD’nin şartlarında” gerçekleşebileceğini vurguladı. Trump, "Çin’de fabrikalar kapanıyor çünkü artık ürünlerini biz almıyoruz. Başkan Xi’yi severim ama adil olmadıkları sürece bu böyle sürecek" ifadelerini kullandı.

Çin'e yüksek gümrük tarifeleri uygulanıyor

Trump, Çin’e uygulanan yüzde 145 oranındaki gümrük tarifelerinin etkisini göstermeye başladığını belirtti. ABD-Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret geriliminde Trump yönetimi yüksek vergiler ve ithalat sınırlamalarıyla baskıyı artırmış durumda. Trump ayrıca Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile potansiyel ticaret anlaşmaları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

USTR: Çin ile henüz resmi görüşme yapılmadı

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise Fox News'e verdiği röportajda, Çin ile henüz resmi bir görüşme yapılmadığını belirtti. Greer, "Çin ile adil ticaret yaptığımızdan emin olmak istiyoruz. Ama şu ana dek resmi bir temas kurulmadı" dedi. Greer ayrıca, ABD'nin bazı ticaret ortaklarıyla ilk anlaşmaları haftalar içinde sonuçlandırmayı hedeflediğini bildirdi.

Trump: Ekonomideki sorunlar Biden’dan kaldı

Trump, Beyaz Saray’daki Kabine toplantısında ekonomi ve yargı sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Son üç aylık ekonomik verilerin kötü gelmesinden eski Başkan Joe Biden’ı sorumlu tutan Trump, “Ülkeyi enkaz halinde devraldım” dedi. Adalet sistemine de tepki gösteren Trump, bazı yargıçların sınır dışı işlemlerine engel çıkardığını belirtti.

Ukrayna ile nadir toprak anlaşması gündemde

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Ukrayna ile yapılması planlanan nadir toprak elementi anlaşması oldu. Trump, "Karmaşık ve pahalı bir anlaşma istemiyoruz. Ama sahada ABD varlığı olacak" ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, anlaşmanın imzaya hazır olduğunu, Ukrayna tarafının son dakika değişiklikleri yaptığını ve her şey yolunda giderse öğleden sonra anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi.

Rubio: İran’a yaptırımlar artacak

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da toplantıda İran’a yönelik yeni enerji yaptırımlarını açıkladı. İran ile petrol ticareti yapan 7 şirket ve 2 gemi yaptırım listesine alındı. Rubio, bu yaptırımların ABD’nin “azami baskı” stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.