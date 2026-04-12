Antalya Havalimanı büyüdü: Kapasite 82 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2025’te hizmete açılan Antalya Havalimanı’nın yeni terminal binalarının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, genişleme projesinin sivil havacılık altyapısı açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uraloğlu, proje kapsamında Antalya Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını ifade etti.

Türkiye’nin en yüksek kapasiteli ikinci havalimanı oldu

Yeni kapasiteyle Antalya Havalimanı, 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin yolcu kapasitesi en yüksek ikinci havalimanı konumuna yükseldi.

Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, Antalya Havalimanı 2025 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdi.

2026 yılının aynı döneminde ise yolcu sayısı geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499’a yükseldi.