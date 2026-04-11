'Harp paradigmasını değiştiren ilk 5 ülke arasına girdik'

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki yükselişine dikkat çekti.

Kacır, savunma sanayisinde elde edilen başarıların diğer sektörlere de yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kacır, Türk savunma sanayisinin harp paradigmasını değiştiren teknolojilerde dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdiğini belirtti. Bu başarının uzun yıllara yayılan yatırımların sonucu olduğunu ifade etti.

Sanayi üretiminde güçlü artış

Türkiye’nin sanayi üretimi pandemi öncesine göre yüzde 31 artış gösterdi. Avrupa’daki birçok ülkenin hâlâ eski seviyelerin altında olduğu vurgulandı.

İhracatta dikkat çeken yükseliş

Türkiye’nin küresel ticaretteki payı iki katına çıktı. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatında önemli artış yaşandı.

Çin’den sonra en hızlı yükselen ülke

Kacır, Türkiye’nin Çin’den sonra rekabet gücü en hızlı artan ihracatçı ülke olduğunu belirtti. Ürün çeşitliliği ve pazar sayısındaki genişleme dikkat çekti.

Milli gelirin yüzde 1,5’inin AR-GE’ye ayrıldığını belirten Kacır, bu alandaki toplam kaynağın 20 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Sektörün yıllık gelirinin 20 milyar doları aştığını belirten Kacır, ihracatın 10 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Türkiye bu alanda dünyada 11. sıraya yükseldi.

Zorlu süreç başarıya dönüştü

Kacır, savunma sanayisindeki başarının kolay elde edilmediğini, birçok teknolojinin yerli imkanlarla geliştirildiğini vurguladı.

Bakan Kacır, savunma sanayisinde kazanılan kabiliyetlerin diğer sektörlerle entegre edilerek Türkiye’nin üretim gücünün daha da artırılacağını ifade etti.