Arabulucu ile kira 7 bin 500 liraya indi

Ev sahibi Ş.O.A, kiracısı M.N.A'dan yeni kira döneminde aylık 15 bin lira talep etti. Kiracı ile ev sahibi arasında söz konusu bu bedel konusunda anlaşmaya varılamadı. Tarafların sonuca ulaşamaması üzerine konu yargıya taşındı. Ardından da bir süre önce yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk şartı devreye girdi. Yaklaşık 2 hafta süren görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı.

1 yıl sonra tahliye şartı

Anlaşma metninde, "Ev sahibi Ş.O.A. ile kiracı M.N.A'nın 1 yıl daha kira kontratını sürdürmeleri ve kira bedelinin 15 Kasım'dan başlamak üzere aylık 7 bin 500 lira olarak ödenmesi konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Ayrıca taraflar, yenilenen kira dönemi bitiminde kiracıların kayıtsız ve şartsız olarak taşınmazı tahliye ederek kiraya verene teslim etme konusunda yazılı taahhütnamesi vermeleri konusunda anlaşmaya varmışlardır." ifadeleri yer aldı. Kiracı M.N.A. sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, "Ev sahibimle aramızdaki anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın avukatı ve arabulucumuz bir araya geldiler, ortak bir noktada anlaştık. Her iki taraf da sonuçtan mutlu. Kira güncellemesinin zamanı gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra evin tahliye edilmesine karar verdik." dedi.