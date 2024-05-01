OYAK’tan Çin’de yeni tesis yatırımı: Kapasite ikiye katlanacak

OYAK, özellikli alümina ürünleri ve çözümlerinde dünya lideri olan şirketi Almatis için Çin’de stratejik bir yatırım yapma kararı aldı. Almatis'in kalsine alümina üretim kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek tesis, şirketin yarı iletken yapısal bileşenler, tüketici elektroniği, termal kontrol cihazları ve elektrikli araçlar gibi kilit pazarlarda büyümesine olanak sağlayacak.

Toplam 6 bin 600 metrekarelik alanda kurulacak yeni tesisin inşaatı 2024 yılının son çeyreğinde başlayacak. Tesisin 2026 yılı başında devreye alınması planlanıyor. Almatis, ürün portföyünü genişletecek yeni kalsine ürün hattının devreye girmesi ile birlikte Çin’de toplam 100 bin metrik tonluk kapasiteye ulaşacak. Şirket, söz konusu üretimin yaklaşık 20 bin metrik tonunu bölge ülkelerine ihraç etmeyi hedefliyor.

“Almatis'in etki alanı genişleyecek”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Grubu Şirketleri arasına 2015 yılında katılan Almatis'i devraldıkları ilk günden bu yana büyümesini desteklediklerini söyledi. Erdem, “Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak maden metalürji, çimento beton kâğıt, otomotiv lojistik, enerji, gıda tarım hayvancılık, kimya ve finans sektörlerinde altı kıtada, 25 ülkede ve Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, tüm zaman dilimlerinde 24 saat kesintisiz faaliyet gösteriyoruz. Asya’daki yatırımlarımızla özellikli alümina ürünleri alanında pazar lideri olan Almatis’in sektördeki gücüne güç katacak adımlar atıyoruz. Büyüme stratejilerimiz çerçevesinde Çin’in Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde mevcut kalsine alümina tesisimizin bulunduğu alanda yeni bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Yeni tesisimiz, yüksek katma değerli üretimiyle potansiyel pazarlarda Almatis’in etki alanını genişletecek” dedi.

Almatis’in küresel bir marka olduğunu ve tedarik stratejisinin temelini bu yapı üzerine inşa ettiklerini belirten Erdem, “Almatis'in bölgesel pazarlarda büyüyebilmesi için Çin’deki üretim kapasitesinin artırılması stratejik önemde. Aynı zamanda ham maddeyi yerel kaynaklardan sağlayarak, tedarik zincirinde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmeyi de hedefledik. Talebe zamanında ve yeterli karşılık verebilmek, verimli ve karlı bir operasyon yürütmek üzere tüm tedbirleri aldık” diye konuştu.

“Yeni tesisimizde son teknolojiyi kullanacağız”

Küresel piyasalardaki gelişmelere rağmen Çin'in büyüme potansiyelinin devam ettiğini ifade eden Erdem, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Çin ekonomisi gelişmeye devam ederken, yabancı yatırımcılar da uzun vadeli büyüme fırsatlarını değerlendiriyor. Yüksek büyüme potansiyeline sahip dünyanın en büyük pazarlarından Çin’deki bu yatırımımızla, küresel ağımızı genişleteceğiz. Hedef pazarlarımıza yönelik ilave 50 bin metrik ton üretim kapasitesi oluşturacağımız ve emisyon değerleri için belirlenen standartlara uygun inşa edeceğimiz yeni tesisimizde son teknolojiyi kullanacağız. OYAK olarak güçlü finansal yapımız, stratejik planlamamız, entegre faaliyetlerimizle Almatis’in bölgedeki potansiyelini değerlendirip, OYAK’ın gücüne güç katacağız.”

Almatis bu yatırıma neden ihtiyaç duydu?

Çin'de yüzde 6 oranında bir pazar payına sahip olan Almatis, Asya Bölgesi’nin tamamında teknik seramik, çip ve elektrikli araç endüstrilerinde beklenen büyümeyle birlikte artan talebi göz önünde bulundurarak yeni bir kalsinasyon fırını ve öğütme teknolojisine yatırım yapma kararı aldı. Çin tesisindeki kalsine ürün hattının toplam kapasitesini 50 bin metrik ton artırarak 100 bin metrik tona yükseltecek olan Almatis, kalsinasyon hattının içinde yer alacak yeni teknoloji öğütme değirmeni ile söz konusu alandaki kabiliyetlerini önemli oranda artıracak. Yeni kalsine fırında üretilecek ürünlerin yaklaşık yüzde 40’ı Asya Bölgesi’ndeki ülkelere ihraç edilecek.

Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nin gelişimini destekleyecek

Yeni kalsine alümina tesisi, Almatis'in mevcut tesisinin bulunduğu Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nde kurulacak. Çin'in Shandong eyaletinde bulunan ve yabancı yatırımları teşvik eden bölge, sanayi ve ticaretin gelişimini desteklemek amacıyla yatırımcılara özel teşvik ve avantajlar sunuyor. 2026 yılının başlarında faaliyete geçmesi planlanan ve şirketin üretim kapasitesini ikiye katlayacak olan yeni tesis, Almatis'in Asya Bölgesi’ndeki pazar payını artıracak.

OYAK'ın yeni yatırımı aynı zamanda Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ne de önemli katkılar sağlayacak. Bölgenin ekonomik büyümesine ve istihdamına güçlü bir ivme kazandıracak olan yeni tesis, ayrıca bölgenin uluslararası arenadaki rekabetçiliğini de artıracak. Bölgenin endüstriyel altyapısını güçlendirecek yatırım, Qingdao Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nin teknolojik gelişimini de destekleyecek.