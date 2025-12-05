Türkiye’den Londra’ya şeker gibi yatırım 

Başak Nur GÖKÇAM

Osmanlı Sarayı’nın helvahane ve şekerhanelerinde şekillenen ustalık geleneğini 218 yıldır sürdüren Şekerci Cafer Erol, bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyümesini hızlandıran markalar arasında yer alıyor. 1700’lerin sonundaki saray tecrübesinden 1807’de İstanbul’da açılan ilk dükkâna, oradan da günümüzün modern perakende ve üretim yapısına uzanan marka, son yıllarda özellikle yılbaşı döneminde yarattığı konsept mağazacılık yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Geniş ürün gamı, artan üretim kapasitesi ve uluslararası yatırımlarla şirket, geleneksel ustalığı küresel bir marka olma hedefiyle birleştirerek Türkiye'nin şekerleme ve çikolata pazarındaki en köklü oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda markanın 2025-2026 vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, “1807’de İstanbul’da açılan ilk dükkânla başlayan bu gelenek, bugün 12 mağazayla sürdürülen büyük bir markaya dönüştü. Dördüncü ve beşinci kuşakların katılımıyla markanın kurumsallaşma süreci hızlandı. Kadıköy’deki mağazamız semtin simgesine dönüştü. Hem tarihsel kimliğimizi hem de yenilikçi yaklaşımımızı bu mağazada bir araya getiriyoruz” diye konuştu.

Yılbaşı hazırlığı aylar öncesinden başlıyor

Özellikle yılbaşı döneminin marka için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Hakan Erol, “Avrupa’daki Noel pazarlarını her yıl yerinde gezerek dekorasyon trendlerini inceliyoruz. Dış cephe süslemelerimiz artık uluslararası ilgi çekiyor. Fotoğraf çektirmek için bile gelenler var. Bu çalışmalar sosyal medyada ciddi bir görünürlük sağlıyor.

Estetik anlayışımız yalnızca mağaza cephesiyle de sınırlı değil. Ambalaj tasarımlarımız da markanın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Her yıl yenilenen yılbaşı paketlemelerimiz markanın mirasını yansıtırken modern bir çizgi taşıyor. Deneyimin önemli kısmı artık ürün kadar ambalajda da yaşanıyor” dedi.

Özel günlerin tüketici davranışlarında belirleyici hale geldiğinin vurgusunu yapan Erol “Bu dönemde satışlarımız yaklaşık yüzde 200 artıyor. Hem perakende hem kurumsal satışlarımızda ciddi bir yükseliş görüyoruz. Düzenli ve istikrarlı olarak yürüttüğümüz yılbaşı çalışmalarının karşılığını alıyoruz” diye ekledi.

2026’da %20 istihdam artışı

Markanın bugün 30 ana kategoride yaklaşık 800 paketli ürüne sahip olduğunu belirten Erol, en çok tercih edilen ürünler arasında lokumlar, akideler, özel çikolatalar ve nostaljik gofretlerin bulunduğunu söyledi. Son dönemde çikolata kaplı karameller ve fitil lokumların da hızla yükselen kategoriler arasında olduğunu belirtti. Yılbaşı için bu yıl 195 farklı ürün hazırladıklarını ifade eden Erol, “Yılbaşı döneminde şekerleme grubunda üretimimiz günlük ortalama 8 bin adet paketli ürün. Çikolata üretim hacmimiz ise günlük ortalama 2 tona ulaşıyor. 400 kişilik bir ekiple çalışıyoruz; bunun 130’u üretimde görev yapıyor. 2026’da çalışan sayımızı yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

2026’da 3 yeni mağaza açılacak

2025’in kapasite artırımı açısından önemli bir yıl olduğunu belirten Erol,

“Üretim tesisimizin alanını üç kat büyütüyoruz. Üretim hacmimizde bu yıl yüzde 20 büyüme yakaladık. Aralık ayında İstanbul Havalimanı Terminal bölümü ve Sabiha Gökçen’de iki yeni mağazamız açılıyor. Gelecek yıl da Göztepe E5, Finans Merkezi ve İstanbul Outlet olmak üzere üç yeni mağaza açacağız. Bu üç mağaza için toplam yatırımı miktarımız ise 4 milyon dolar” dedi.

Londra’ya 4.5 milyon poundluk yatırım

Markanın globalleşme yolculuğundan da söz eden Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, 2024’ün bu alanda kritik bir adım yılı olduğunu vurgulayarak,“Mart ayında Bakü’de ilk yurtdışı mağazamızı açtık. Ardından Londra'nın Knightsbridge bölgesinde, Harrods’ın yanında ikinci yurtdışı mağazamızı hayata geçirdik. Londra yatırımımız 4,5 milyon poundu buldu. Londra mağazası Avrupa’da büyük ilgi gördü. Yıllık kira giderimiz 1,2 milyon pound. Mağazamızda 60–65 kişi istihdam ediliyor. 218 yıllık üretim geleneğimizi ve mağaza konseptimizi burada tüketiciyle buluşturuyoruz” diye konuştu.

Öncelikli pazarlar Avrupa, Körfez ve Amerika

2026’daki yurtdışı hedeflerini de açıklayan Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, öncelikli pazarların Avrupa, Körfez Bölgesi ve Amerika olduğunu belirterek şöyle devam etti: “2026 sonunda yurtdışı mağaza sayımızı dörde çıkarmayı planlıyoruz. Orta vadede yurtdışı ciromuzun toplam ciro içindeki payını yüzde 30’a taşımayı hedefliyoruz.”