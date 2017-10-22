Araç fiyatlarındaki artış kiralamaya yönlendiriyor

22 Ekim 2017

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Genel Koordinatörü Tolga Özgül, operasyonel kiralama sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgül, sektörün, 2017 yılının ilk yarısında ülkede satılan yeni otomobillerin yüzde 20,5'i olan yaklaşık 62 bin 800 adet yeni aracı filosuna kattığını ifade etti. Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 5 milyar 87 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğünün 24 milyar 600 milyon lirayı aştığını aktaran Özgül, sektörün filosundaki araç sayısının da 337 bin 500'e yükseldiği bilgisini verdi.

Özgül, operasyonel kiralama sektörünün 2016'nın ilk 6 ayında 48 bin 147 olan müşteri sayısının bu yılın aynı döneminde 59 bin 828'e ulaştığını kaydetti.

Tolga Özgül, sektörün 2017 yılının ilk yarısında yaklaşık 2 milyar 497 milyon lira vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödediği bilgisini de paylaştı.

"Araç parkının yüzde 95,1'i dizel"

Ocak-Haziran 2017 döneminde Renault'nun yüzde 29,9 payla Türkiye operasyonel kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olduğunu belirten Özgül, bunu yüzde 14,7 ile Volkswagen, yüzde 9,8 ile Ford, yüzde 8,9 ile Fiat'ın takip ettiğini bildirdi.

Özgül, sektörün araç parkının yarıdan fazlasının (yüzde 50,6) C segment araçlardan oluştuğunu, B segment araçların yüzde 28,5, D segment araçların ise yüzde 13,1 pay aldığını belirtti.

TOKKDER Genel Koordinatörü Özgül ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 95,1'inin dizel, yüzde 59,8'inin de manuel vites araçlardan oluştuğunu söyledi.

"2017'de yüzde 10-12 büyür"

Kur ve ÖTV artışlarının yeni araç fiyatlarını yükseltmesinin operasyonel kiralama sektörüne olan talebi artırdığına değinen Özgül, şöyle konuştu:

"Otomobillerin toplam sahip olma maliyetini oluşturan kalemlerin herhangi birinde gerçekleşen bir artış kiralamaya olan talebi artırıcı etki yapıyor. Bu çerçevede, işletmeler maliyetlerini daha etkin yönetmek ve araç sahipliği ile üzerlerinde oluşan riskleri devretmek için operasyonel kiralamaya daha fazla yönelecektir. Benzer bir durum şu anda çok küçük hacimlerde de olsa bireysel kiralamalarda da yaşanacaktır."

Tolga Özgül, operasyonel kiralama sektöründe yıl sonu beklentisine ilişkin, "Sektör, geçtiğimiz yıllardaki kadar hızlı olmasa da 2017 yılında da büyümeye devam edecektir. Daralan ekonomik aktiviteye rağmen özellikle sıfır araç fiyatlarındaki artış ve operasyonel kiralama yönteminin verimlilik adına sunduğu birçok avantaj firmaları satın alma yerine kiralamaya yönlendiriyor. Bu bağlamda 2017 yılında operasyonel kiralama sektörünün yüzde 10-12 civarında büyümesini bekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA