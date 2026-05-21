Aselsan’dan dev anlaşma: 469,9 milyon dolarlık yapay zeka hamlesi

Aselsan, savunma teknolojileri alanındaki büyümesini sürdürüyor.

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri tedarikine yönelik toplam 469 milyon 974 bin dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Teslimatlar 2029’a kadar sürecek

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, söz konusu proje kapsamındaki teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeni anlaşmanın, Türkiye’nin güvenlik teknolojileri altyapısında önemli rol oynayacağı ifade ediliyor. Projede kullanılacak sistemlerin; yapay zeka destekli analiz, görüntü işleme, akıllı takip, veri değerlendirme gibi ileri teknoloji çözümler içereceği belirtiliyor.

Aselsan’ın siparişleri büyüyor

Şirketin açıkladığı verilere göre Aselsan, yılın ilk üç ayında toplam 1,26 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerin yaklaşık yüzde 50’sinin ihracat kaynaklı olması dikkat çekti.

İhracat gelirlerinde güçlü artış

Aselsan’ın yeni ihracat sözleşmelerindeki büyümenin yüzde 69’a ulaştığı açıklandı. Şirketin yeni ihracat anlaşmalarının toplam büyüklüğü 629 milyon dolara yükseldi.

Bakiye siparişler rekor seviyeye çıktı

Aselsan'ın bakiye siparişlerinde de güçlü yükseliş yaşandı. Şirketin toplam bakiye siparişlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 20,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.