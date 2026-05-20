Toprak Mahsulleri Ofisi duyurdu: Buğday ve arpa alımları 21 Mayıs’ta başlıyor

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye'de hububat hasadının, yağışların devam etmesi nedeniyle geçen yıla göre bir süre geciktiği, gelecek günlerde lokal alanlarda başlamasının öngörüldüğünün altı çizildi.

Alımlara ilişkin bilgilerin de yer aldığı duyuruya, şöyle devam edildi:

"Hasadını yapan üreticilerimizin depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2026 mahsulü ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri 21 Mayıs'tan itibaren taahhütname karşılığında TMO iş yerlerinde kabul edilecektir. Taahhütname karşılığı geçici depolama amacıyla teslim edilecek ürünler için üreticilerimizin randevu almaları gerekmektedir."

Duyuruda, randevuların "https://randevu.tmo.gov.tr/" adresinden veya e-Devlet üzerinden de alınabileceğine dikkat çekilerek, ayrıca üreticilerin Kurum ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürünlerini teslim etme imkanlarının da bulunduğu kaydedildi.