Londra’da Türkiye zirvesi: Şimşek ve Karahan yatırımcılara seslenecek

İspanyol bankası BBVA, 21 Mayıs 2026’da Londra’da düzenlenecek ilk “BBVA Türkiye Konferansı” için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Uluslararası yatırımcılar Londra’da buluşacak

BBVA Corporate & Investment Banking tarafından düzenlenecek konferans, uluslararası yatırımcılar, politika yapıcılar, şirket yöneticileri ve BBVA üst yönetimini bir araya getirecek.

Konferansın ana gündem maddeleri arasında Türkiye ekonomisinin görünümü, yatırım fırsatları ve piyasa beklentileri yer alacak.

Şimşek ve Karahan konuşma yapacak

Etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve BBVA CEO’su Onur Genç’in açılış konuşmaları yapacağı açıklandı.

Konferansta ayrıca yatırımcılara yönelik özel birebir görüşmelerin de gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye ekonomisine odaklanacaklar

BBVA tarafından yapılan açıklamada organizasyonun, Türkiye’nin makroekonomik görünümüne ilişkin stratejik değerlendirmelerin paylaşılacağı üst düzey bir yatırım platformu olarak tasarlandığı ifade edildi. Londra’da düzenlenecek zirvenin, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yönelik ilgisini artırması bekleniyor.