Ayakkabı devi 14 mağazasını kapattı, TikTok'ta şube açtı

İngiltere’nin tanınmış ayakkabı perakendecilerinden Shoezone, fiziksel mağazalarda yaşanan küçülmenin ardından dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Şirket, son aylarda 14 mağazasını kapatmasının ardından TikTok Shop üzerinden satış yapmaya başladığını duyurdu.

Perakende zinciri, özellikle genç kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle sosyal medya odaklı yeni strateji geliştirdi. Şirketin hedefinde Gen Z olarak adlandırılan genç tüketici kitlesi bulunuyor.

TikTok üzerinden ayakkabı satacak

Shoezone, TikTok içerik üreticileriyle iş birliği yaparak ürün bağlantılarının doğrudan videolara eklenmesini sağlayacak. Şirket, uygun fiyatlı okul ayakkabıları, sandaletler ve günlük kadın ayakkabılarını platform üzerinden öne çıkarmayı planlıyor.

Yeni strateji kapsamında sokak röportajı tarzı videolar ve kullanıcı deneyimlerine dayalı içerikler üretileceği belirtildi. Şirket yönetimi, TikTok’un gençlerin marka keşfinde giderek daha güçlü hale geldiğini ifade etti.

Zarar 5 milyon sterline çıktı

Shoezone’un dijital dönüşüm kararı, şirketin finansal baskılarla mücadele ettiği dönemde geldi. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre şirketin zararının 5 milyon sterline kadar yükseldiği ve mağaza kapanışlarının devam edebileceği konuşuluyor.

Artan maliyetler, düşen tüketici güveni ve fiziksel mağaza giderleri, İngiltere’de birçok perakende zincirini sosyal ticaret modellerine yönlendiriyor.

Sosyal medya artık yeni alışveriş merkezi

TikTok Shop’un yükselişi, geleneksel mağazacılık anlayışını hızla değiştiriyor. Özellikle moda ve ayakkabı sektöründe kullanıcıların ürünleri artık sosyal medya videoları üzerinden keşfettiği belirtiliyor.