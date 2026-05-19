Azerbaycan elektrik hattını Gürcistan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan elektrik transferi sürecini Türkiye pazarına ulaştırmak amacıyla Gürcistan ile hükümetler arası yeni bir sözleşme imzaladı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin 13. Dünya Kent Forumu (WUF) kapsamında Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında resmiyet kazanan belge, bölgesel enerji iletim hatlarının kullanımını düzenliyor. İki ülke yetkilileri, enerji ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerini genişleten kapsamlı bir mutabakat paketini yürürlüğe koydu.

Bakü'de gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından taraflar, stratejik ortaklıklarını teyit eden yeni belgeleri paylaştı. Anlaşma metninde, Azerbaycan elektrik transferi işlemlerinin Gürcistan altyapısı üzerinden Türkiye'ye kesintisiz ulaştırılmasına yönelik teknik esaslar belirlendi. Aynı çerçevede Gürcistan'ın iç tüketimi için gereken elektrik tedarikinin sürdürülmesi güvence altına alındı. İlgili süreç, bölgesel enerji ticaretinin mevcut altyapı kapasitesini artırıyor.

Doğalgaz arzı ve uluslararası ihracat rotaları belirlendi

Enerji paktı, elektrik iletiminin yanı sıra doğalgaz tedarik zincirine ilişkin yeni fiziki düzenlemeleri kapsıyor. Gürcistan pazarına yönelik doğalgaz sevkiyatının devamlılığı imza altına alınırken, Azerbaycan doğalgazının uluslararası pazarlara ihracında kullanılan transit güzergahların kapasite kullanım oranları güncellendi. Yeni mutabakat, bölgesel bağlantı projelerinin finansal ve lojistik sürdürülebilirliğini garanti altına alıyor.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında modernizasyon bitirildi

Enerji anlaşmalarına ek olarak, lojistik altyapısını güçlendiren ulaşım protokolleri de resmiyet kazandı. Taraflar, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin tamamlanması ve altyapı modernizasyon süreçlerinin bitirildiğini onaylayan ek bir belge imzaladı. Azerbaycan elektrik transferi ve lojistik ağlarının eşzamanlı genişlemesi, uzun vadeli bölgesel ticaret hacminin yıllık bazda yukarı yönlü ivmelenmesini destekliyor.