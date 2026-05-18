Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Şoklara karşı dirençli hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, son yıllarda ekonomide elde edilen büyüme ve ihracat performansına dikkat çekti. Erdoğan, küresel ticarette rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını artırdıklarını söyledi.

"Ekonomiyi şoklara rağmen dirençli hale getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki TOBB dünyada en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda.

"Yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz"

TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. TOGG birçok Avrupa ülkesinde yolları süsleyeme devam ediyor. Biz Türkiye'ye dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken, birileri de önümüze sürekli takoz koyuyor. Onlara prim vermeyeceğiz. Yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz.

"Ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüttük"

Son 23 buçuk yılda sizlerin ve aziz milletin desteğiyle Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Ticari rekabetin giderek sertleştiği dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3,6 oranında büyüttük. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolar oldu. Kişi başına milli geliri 18 bin dolara çıkardık. İhracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz.

"Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız"

Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız. Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Ekonomiyi verilerden ibaret görmedik. Sokağın, çarşının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ekonomi yönetimimiz her türlü tedbiri alıyor almaya da devam edecektir. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilmeyecek bir fırsatçılıkla karşı karşıyayız."