İran Hürmüz Boğazı geçişleri için Bitcoin tabanlı bir sigorta sistemi planlıyor

İran yönetimi küresel petrol ticaretinin beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sağlamak amacıyla sigorta tabanlı bir yönetim modeli uygulamaya hazırlanıyor. Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı cumartesi günü yayımladığı haberde, İran Ekonomik İşler Bakanlığının Hürmüz Boğazı yönetimi için yeni bir planlama yaptığını duyurdu.

Söz konusu plan kapsamında deniz sigorta poliçeleri ve mali sorumluluk sertifikaları ihraç edilerek ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde gelir sağlanması hedefleniyor.

Fars Haber Ajansı devlet belgesini yayımladı

Yayımlanan devlet belgesine göre kurulması planlanan sigorta platformu, farklı ülkelerden gelen transit gemileri birbirinden ayıran bir veri tabanına dayanıyor. İran şubat ayı sonlarında ABD tarafından başlatılan hava saldırılarının ardından boğazdan geçen gemilerden ilk kez geçen ay geçiş ücreti almaya başlamıştı. Bölgedeki askeri gerilim öncesinde Hürmüz Boğazı geçişlerinde bu tür bir mali uygulama bulunmuyordu. Uzmanlar projenin hayata geçirilme garantisi olmadığını ve sistemin teknik altyapısına dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor.

Uluslararası basına yansıyan haberlerde, "Hormuz Safe" adlı bir internet sitesi üzerinden söz konusu sigorta ödemelerinin Bitcoin ile kabul edileceği iddia ediliyor. Deniz kargoları için dijital sigorta satışı yaptığını öne süren bu platformun ekran görüntüleri dijital ağlarda paylaşılsa da sitenin şu an kapalı olduğu gözleniyor.

Geçmiş dönemlerde Hürmüz Boğazı üzerinde faaliyet gösteren bazı denizcilik şirketlerinin, güvenli geçiş vaadiyle kripto para talep eden dolandırıcılar tarafından hedef alındığı biliniyor. İran Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İhracatçıları Birliği yetkilileri ise nisan ayı başında yaptıkları açıklamada, belirli gemilerin varil başına 1 dolar tutarında Bitcoin ödeyerek boğazdan geçebileceğini ifade etmişti.

ABD yaptırımları kripto para kullanımını teşvik ediyor

Kripto para analistleri, ABD makamlarının geçen ay İran ile bağlantılı 344 milyon dolar değerindeki Tether (USDT) varlığını dondurmasının ardından Bitcoin kullanımının rasyonel bir seçenek haline geldiğini vurguluyor. İran'ın daha önce petrol geçiş ücretlerinde Çin yuanı ve geleneksel para birimlerinin yanı sıra USDT ve Bitcoin kabul ettiği, bu süreçte en çok USDT tercih ettiği belirtiliyordu.

Bitcoin merkeziyetsiz yapısı ve fonları dondurabilecek tek bir ihraççısının bulunmaması nedeniyle yaptırım uygulanan ülkeler için daha korunaklı bir finansal araç olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki bu yeni finansal ve lojistik hamlelerin, yaptırımlar altındaki küresel emtia ticaretinin yıllık seyri ile bölgesel navlun fiyatlarının genel trendini doğrudan etkilemesi bekleniyor.