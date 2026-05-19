Tatil planı yapanlar dikkat! İran gerilimi uçak biletlerini vurdu, dev şirketten 'zam' açıklaması

İran merkezli jeopolitik risklerin büyümesi, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara neden olurken etkileri hava yolu sektörüne de yansımaya başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Ryanair’in bilet fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre jet yakıtı maliyetlerindeki artış, özellikle uygun fiyat politikasıyla öne çıkan hava yolu şirketlerini ciddi baskı altına sokuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Avrupa genelinde uçak biletlerinde yeni zamlar görülebileceği ifade ediliyor.

Yakıt maliyetleri baskıyı artırdı

Havacılık sektöründe en büyük gider kalemlerinden biri olan yakıt maliyetleri, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yeniden gündeme geldi. İran kaynaklı gerilim nedeniyle enerji piyasalarında oluşan belirsizlik, hava yolu şirketlerinin operasyon maliyetlerini yükseltti.

Analistler, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda düşük maliyetli hava yolu firmalarının mevcut fiyat politikasını sürdürmekte zorlanabileceğini belirtiyor.

Tatil planları etkilenebilir

Özellikle yaz sezonunda Avrupa içi seyahat talebinin artması beklenirken, olası bilet zamlarının milyonlarca yolcuyu etkileyebileceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, erken rezervasyon yapan yolcuların daha avantajlı fiyatlarla karşılaşabileceğini ifade ediyor.

Ryanair yönetimi ise daha önce yaptığı açıklamalarda, maliyet baskılarının devam etmesi halinde fiyat ayarlamalarının kaçınılmaz olabileceğine işaret etmişti.