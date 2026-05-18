Mahfi Eğilmez: Küresel gelir dağılımı berbat durumda

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kişisel blogunda yayımladığı “Küresel Gelir Dağılımı Berbat Durumda” başlıklı yazısında, dünyadaki gelir eşitsizliğinin hem ülkeler içinde hem de küresel ölçekte ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.

Gelir dağılımını ölçmek için kullanılan en yaygın göstergelerden biri olan Gini katsayısına dikkat çeken Eğilmez, katsayının 0’a yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça ise adaletsizliği gösterdiğini hatırlattı.

Eğilmez’in değerlendirmesine göre küresel ortalama Gini katsayısı yaklaşık 0,33 seviyesinde bulunuyor. Ancak ülkeler arasında ciddi farklılıklar dikkat çekiyor.

Gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında Kolombiya ve Güney Afrika’nın 0,54’lük katsayıyla öne çıktığını belirten Eğilmez, Belarus ve Slovakya’nın ise 0,24 ile en eşitlikçi ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Türkiye’nin 0,44’lük Gini katsayısıyla gelir eşitsizliğinin yüksek olduğu ülkeler grubunda bulunduğunu ifade eden Eğilmez, ABD’nin de 0,42 ile benzer seviyede olduğunu vurguladı. Çin’in ise 0,36 ile küresel ortalamanın üzerinde yer aldığı belirtildi.

“Küresel gelirin büyük bölümü gelişmiş ülkelerde toplanıyor”

Mahfi Eğilmez, yalnızca ülke içi dağılımın değil, küresel gelir paylaşımının da dikkat çekici ölçüde dengesiz olduğunu ifade etti.

IMF’nin Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) verilerine atıfta bulunan Eğilmez, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13,8’ini oluşturan 43 gelişmiş ekonominin küresel gelirin yüzde 39,6’sını aldığını belirtti.

Buna karşılık dünya nüfusunun yüzde 86,1’ini barındıran gelişmekte olan ülkelerin küresel gelirin sadece yüzde 60,1’ine sahip olduğunu kaydetti.

“Gerçek eşitsizlik daha derin olabilir”

Eğilmez, söz konusu hesaplamaların satın alma gücü paritesine göre yapıldığını ve bunun gelişmekte olan ülkelerin gelir payını olduğundan yüksek gösterebildiğini ifade etti.

Bu nedenle gerçek gelir eşitsizliğinin tabloda görülenden daha derin olabileceğini savunan Eğilmez, sonuç olarak hem ülkeler içinde hem de küresel ölçekte gelir dağılımının ciddi biçimde adaletsiz olduğunu belirtti.