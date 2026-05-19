Bitcoin bireysel yatırımcı talebi tarihi dip seviyeye geriledi

CryptoQuant tarafından yayımlanan güncel zincir üstü veriler, Binance üzerindeki Bitcoin bireysel yatırımcı talebi göstergelerinin tarihi en düşük seviyelere indiğini ortaya koydu. Spot piyasadaki alım talebi, son fiyat toparlanması sürecinde vadeli işlemlerin gerisinde kaldı. Platformdaki küçük ölçekli girişler, geçmiş dönemlerdeki döngüsel zirvelere kıyasla kayda değer bir çekilmeye işaret ediyor.

Binance üzerindeki Bitcoin girişleri sert düşüş gösterdi

Kripto para borsası Binance platformunda bireysel yatırımcıların Bitcoin girişleri, 2026 yılı itibarıyla aylık ortalama 314 BTC seviyesine kadar geriledi. Bu miktar, lider kripto para biriminin zirve yenilediği Mart 2024 döneminde kaydedilen 1 bin 200 BTC aralığına kıyasla keskin bir düşüşü ifade ediyor.

Kripto varlık piyasasında mayıs ayı içinde gözlenen fiyat toparlanması da spot girişlerin zayıflaması nedeniyle ivme kaybetti. Bu durum veri analizlerine yansırken, 30 günlük net talep büyümesi son üç haftalık periyotta yüzde 73 oranında azaldı.

Bitcoin bireysel yatırımcı talebi spot piyasada zayıflıyor

CryptoQuant analistleri, 1 BTC’den daha az bakiye tutan cüzdanların hareketlerini inceleyerek bu verilerin Bitcoin bireysel yatırımcı talebi için öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor. Geçmiş döngüler incelendiğinde, bireysel katılımın çok daha yüksek seviyelerde seyrettiği görülmüştü.

Söz konusu girişler 2018 yılında 5 bin 400 BTC, 2021 yılındaki boğa piyasasında ise 2 bin 600 BTC seviyesine kadar ulaşmıştı. Analistler, bu yapısal değişimin bir bölümünün yatırımcıların doğrudan borsalarda varlık tutmak yerine spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelmesinden kaynaklandığını vurguluyor.

Spot talebi vadeli işlem hacminin gerisinde kalıyor

Kripto analistleri, fiyat düşüşleri sırasında Binance üzerinde alıcı satış hacminde iki büyük hareket kaydedildiğini bildirdi. İlk hareket 15 Mayıs tarihinde yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bir diğeri ise fiyatlar 77 bin doların altına indiğinde 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistler, fiyat hareketlerinin kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi için spot talebin vadeli işlemlerle dengeli bir şekilde büyümesi gerektiğini kaydediyor.

Geçmiş dönemlerdeki rallilerde iki piyasanın eş zamanlı yükseldiği görülürken, son dönemde vadeli işlem talebi 30 günlük süreçte artı 193 bin BTC ile pozitif bölgede kalırken spot talep eksi 28 bin BTC ile negatif seyrediyor.

Bu ayrışmanın yanı sıra, Binance platformunun küresel USDT marjlı vadeli işlem hacmindeki pazar payı da yüzde 40-44 aralığından yüzde 21,1 seviyesine gerilerken, rakip borsa OKX yüzde 26,3 pay ile ilk kez liderliği devraldı. Yaşanan bu değişimler, bireysel sermayenin spot piyasadan çekilmesinin kısa vadeli trendleri baskıladığını ve kurumsal enstrümanların piyasa yapısı üzerindeki ağırlığının aylık bazda artmaya devam ettiğini gösteriyor.