Petrol fiyatları ABD ve İran arasındaki müzakere sinyalleriyle geriledi

Petrol fiyatları, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamasının ardından düşüş kaydetti. Küresel piyasalarda Brent Temmuz vadeli kontratı, 19 Mayıs 2026 Salı günkü kapanışta yüzde 0,73 değer kaybederek varil başına 111,28 dolara indi. Bu gerileme, Orta Doğu genelindeki jeopolitik risklerin azalacağına yönelik piyasa beklentilerini yansıtıyor.

Diplomasi trafiği jeopolitik risk primini baskılıyor

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik planlanan askeri saldırıları ertelediği bildirilmişti. Washington ve Tahran yönetimlerinin son görüşmelerde bir mesafe katettiği aktarıldı. Diplomatik sinyaller, daha önce petrol fiyatları için destek oluşturan jeopolitik risk primini aşağı çekiyor. Vadeli kontrat piyasalarında Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü de salı günü yüzde 0,2 azalarak varil başına 104 dolar civarında işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD ve Tahran arasındaki müzakerelerin bir sonraki turundan çıkacak sonuçları bekliyor. Kısa vadeli fiyat hareketleri için ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stok verileri takip ediliyor. Brent ile WTI arasındaki fiyat farkı, Körfez bölgesindeki arz endişeleri nedeniyle varil başına 7 dolar seviyesine yakın seyrediyor. Küresel yatırımcılar, Orta Doğu jeopolitiğinin enerji sektörü tahsis stratejileri üzerindeki etkilerini fiyatlamaya devam ediyor.