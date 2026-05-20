Kovacağı 8 bin kişiye ne kadar tazminat vereceğini açıkladı

Son dönemde yapay zeka yatırımlarına ağırlık veren teknoloji devi Meta, geniş çaplı işten çıkarma sürecini başlattı. Şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 8 bine yakın pozisyonun kaldırılması bekleniyor.

İşten çıkarılacak çalışanlara yerel saatle sabaha karşı e-posta gönderildiği belirtilirken, bildirimlerin üç aşamalı şekilde iletileceği açıklandı.

Kıdem tazminatı detayları belli oldu

Business Insider’ın şirket içi yazışmalara dayandırdığı habere göre Meta, ABD’de işten çıkarılan çalışanlarına 16 haftalık baz maaş ödeyecek.

Buna ek olarak çalışanlara, şirkette geçirdikleri her yıl için iki haftalık ek ödeme yapılacağı ifade edildi. ABD dışındaki çalışanlar için ise ülkelere göre farklılık gösteren benzer destek paketlerinin hazırlanacağı aktarıldı.

Sağlık sigortası 18 ay devam edecek

Meta’nın sunduğu destek paketinde sağlık sigortası da dikkat çekti. Şirketin, işten çıkarılan çalışanlar ve aileleri için sağlık sigortasını 18 ay boyunca sürdüreceği belirtildi.

Teknoloji sektöründe son dönemde art arda gelen toplu işten çıkarmalar sonrası şirketlerin çalışanlara sunduğu sosyal haklar yatırımcılar ve sektör uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

“Daha küçük ekipler” dönemi başlıyor

Meta İnsan Kaynakları Müdürü Janelle Gale, şirketin daha hızlı hareket eden ve daha fazla sorumluluk alan küçük ekip modeline geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Gale, organizasyon yapısının sadeleştirileceğini ve yönetici pozisyonlarının azaltılacağını belirterek, Meta’nın daha düz bir kurumsal yapıya yöneldiğini ifade etti.

Yapay zeka yatırımları öne çıkıyor

Meta’nın yeniden yapılanma sürecinde en önemli önceliklerinden biri yapay zeka yatırımları olacak. Şirketin maliyetleri azaltırken kaynaklarını AI projelerine kaydırdığı değerlendiriliyor.

Teknoloji sektöründe başlayan yeni dönüşüm dalgasının önümüzdeki dönemde başka büyük şirketlerde de benzer işten çıkarmaları tetikleyebileceği konuşuluyor.