Asgari ücretli Ramazan Bayramı'nda ne kadar mesai ücreti alacak? Mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Damla KAYA

Ramazan Bayramı yaklaşırken bazı işyerleri üretimin aksamaması için çalışma planlarını oluşturmaya başladı. Bu planlamayla birlikte binlerce çalışanın bayramda mesai yapması bekleniyor. Peki, bayram günlerinde çalışan kişilerin yasal hakları neler? İşveren çalışanı bayramda çalışmaya zorlayabilir mi? Bayram mesaisinin ücreti nasıl belirleniyor? Üst düzey çalışanlar bu haktan faydalanabiliyor mu?

Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor?

Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret, bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Bu ücret, günlük brüt maaşın iki katı olarak hesaplanıyor. Aylık brüt maaş 30’a bölünerek bir günlük brüt tutar bulunuyor ve bu rakam 2 ile çarpılarak ödenecek mesai ücreti belirleniyor.

Asgari ücretli ne kadar bayram mesaisi alacak?

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Günlük brüt ücret 866,85 TL’ye denk geliyor. Bayramda bir gün çalışan asgari ücretli, bu tutarın iki katı olan 1.733,70 TL alacak. Ramazan Bayramı bu yıl arife dahil 3.5 gün sürecek. Bu sürede tam gün çalışan bir kişi toplamda 3.033 TL ek ödeme alacak.

Bayram hafta sonuna denk gelirse ne olur?

Bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda ödeme miktarı artıyor. Normalde iki kat ücret ödenen bayram mesaisi, hafta sonuna rastladığında 2.5 kat olarak hesaplanıyor. Buna göre bir gün çalışan kişiye 1.300 TL civarında ödeme yapılması gerekiyor. Bu yıl arife cumartesiye, bayramın ilk günü ise pazara denk geliyor. Bu iki günde çalışan bir kişi toplamda 1.950 TL alacak. 3.5 gün boyunca çalışan bir kişinin toplam kazancı ise 3.683 TL olacak.

Fazla çalışanlar ekstra mesai ücreti alır mı?

Bayramda, normal mesai süresini aşan çalışma durumunda, fazla mesai ücreti de ayrıca ödeniyor. Bu ücret, bayram mesaisinin yüzde 50 fazlası üzerinden hesaplanıyor.

Arife günü ücreti nasıl hesaplanıyor?

Arife günü iş yerlerinde resmi olarak saat 13.00’te başlıyor. O saate kadar yapılan çalışma tam mesai sayılıyor ve normal ücret ödeniyor. Öğleden sonra çalışılması durumunda ise işverenin ek mesai ücreti ödemesi gerekiyor.

Bayram ücretleri kıdem tazminatına dahil mi?

Bayramda ödenen mesai ücretleri, ek mesai kapsamına giriyor ve kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor.

Üst düzey yöneticiler bayramda mesai alabilir mi?

“Üst düzey yöneticiler çalışma saatlerini kendileri belirledikleri için fazla mesai ücreti alamıyor.” Ancak bu durum bayram mesailerini kapsamıyor. Bayram günlerinde çalıştıklarını belgeleyen yöneticiler, mesai ücretine hak kazanabiliyor.

Kısmi zamanlı çalışanlar için durum ne?

Kısmi zamanlı çalışanların mesai ücreti, haftalık veya aylık çalışma süresi baz alınarak hesaplanıyor. Örneğin haftada 15 saat çalışan bir kişi, tam zamanlıya göre daha düşük bir tutar alacak. Ancak yine de çalıştığı sürenin karşılığı olan günlük ücretin iki katı ödenmek zorunda.