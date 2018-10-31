ASO Başkanı'ndan önemli uyarılar

31 Ekim 2018

Yeşim ARDIÇ

ANKARA-Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kurun aşağı yönlü hareketiyle birlikte sıcak para girişinin başlayacağını ve bu durumun suni iyileşme algısı ortaya çıkaracağını belirterek, kaynak yaratma yerine kaynak bulmaya odaklanılmaması gerektiğini bildirdi.

ASO Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Nurettin Özdebir, doların 7.5 liradan 5.5 liraya kadar gerilemesinin kur açısından başarıdan söz edilebileceğini belirtirken, bunun yüksek faiz ortamında yabancı yatırımcıların ilgisinin artmasından kaynaklandığını bildirdi.

Türkiye’nin yıllarca kısa vadeli sermaye yatırımları ile TL’yi değerli hale getirdiğini ifade eden Nurettin Özdebir, “Gelen bu para ekonomide sanal bir zenginlik yaratmış ve gelen sermaye katma değeri olmayan alanlar da kullanılması kaçınılmaz sonu getirmiştir.” dedi.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu, yeniden ülkeye sıcak para girmeye başlayacağını vurgulayan Özdebir, “Yeniden TL’yi yabancı ülkelerin parasıyla değerlendireceğiz. Yine suni bir iyileşme algısı ortaya çıkacak. Sonrası çok daha önemli. Geçmişten ders çıkartamadığımız sürece gelecekle ilgili kaygılar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Mevcut ekonomi politikalarının kaynak yaratmaktan ziyade kaynak bulmaya odaklandığını vurgulayan Özdebir, “Geçmişten hala ders çıkartmadığımızı düşünüyorum. Üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleri ile karşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullandı.

Dolar kurunda yaşanan gerilemenin, ekonomik sorunların bertaraf edildiği anlamına gelmemesi gerektiğine işaret eden Nurettin Özdebir, “Finansal sistemde yaşamış olduğumuz sorunların nedeni reel sektörde yaşanan daralmanın bir sonucu olduğu unutulmamalıdır. Yapısal sorunlarımız hala devam ediyor. Ekonomideki temel sorunların bir an önce net olarak belirlenip çözüm odaklı politikaların ivedi bir şekilde uygulamaya geçmesi gerekir. Özellikle yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek cari açık pozisyonunda ekonomimizde kırılganlıklar derinleşerek devam ediyor” uyarısında bulundu.

Artık ülkelerin en büyük silahının üretim olduğuna değinen Nurettin Özdebir, ekonomik tehditler savuşturulmak isteniyorsa, yüksek teknolojili katma değeri yüksek üretim stratejisi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ar-Ge ile birlikte teknoloji üretimi, yüksek teknolojili mal üretimine katkı sağlayacağını ve kaynak yaratmak açısından önemli fırsatları ortaya çıkaracağını söyleyen Özdebir, şunları söyledi:

“Biz bu sorunlarda uğraşmaya devam ederken gelişmiş ülkeler robot teknolojisinin en üst seviyesine geldiler. Korkum şu dur ki biz ekonomik sorunlarla didişirken dünya ülkeleri başka bir çağa geçiş yapıyor ve biz gene gerilerde kalıp yetişemeyeceğiz.”