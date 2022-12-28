Asya borsalarında karışık seyir hakim

Küresel piyasalarda yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile işlem hacimleri düşük seyrederken, pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşması da dalgalanmaların artmasına neden oldu.

Asya genelinde ise Çin hükümetinin Kovid-19 salgını kapsamındaki katı kurallarını gevşetme yönünde adımlar atmasına karşın ülkede sağlık sektörünü zorlayan yüksek vaka sayıları piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdi. Hafta başından bu yana kapalı olan ve bugün işleme açılan Hong Kong borsasında ise Çinli turizm ve teknoloji şirketleri öncülüğünde yükseliş yaşandı.

Analistler, seyahat yasaklarının kaldırılması yönünde atılan adımların, ülkede potansiyelin altında seyreden hizmet sektörünü destekleyeceği beklentilerini artırdığını, buna karşın hastanelerin kapasitesinin zorlanmaya başladığı haberlerinin ekonominin beklenilen sürede normale dönemeyeceği endişelerini tetiklediğini söyledi.

Japonya tarafında ise ultra gevşek para politikasında bir değişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair tartışmalar gündemin odağındaki yerini koruyor. Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) yapılan açıklamada, faiz oranlarının düşük seviyede tutulmaya devam etmesinin önemli olduğu vurgulanırken, ücretlerdeki artış nedeniyle deflasyonist baskıların artık daha uzak olduğu belirtildi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 0,1 azalsa da beklentilerin üzerinde kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 azalarak 3.087 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,24 gerileyerek 2.280 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 26.341 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 133,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 primle 60.973 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,39 değer kazancıyla 19.866 puanda seyrediyor.