Av yasağı ile balık fiyatında yüzde 10 artış bekleniyor

Müjde DEMİR

Trol ve gırgır avcılığının yasaklanmasından dolayı, balık çeşitlerinde azalma olacağını, 40-50 çeşit balığın 15 çeşide düşeceğini, av yasağı ile beraber balık fiyatlarında yüzde 10 artış olacağını kaydetti.

Uluslararası avcılık izinleri olan teknelerin, av yasağı süresince çalışmalarında aksama olmayacağını bu sayede, taze balık sıkıntısının da yaşanmayacağına değinen Polat, “Mersin’de av yasağı olmayan tek balık sardalyedir. Yılın 12 ayı denizlerden sardalye çıkıyor.

Şu an da çupra ve levrek 120 TL, gümüş balığı 70 TL’dir. En uygun fiyatlı balık ise sardalye ve hamsi, bunların fiyatı da 35- 40 TL arasında değişiklik gösteriyor” dedi. Polat, Ramazan’ın ilk haftası satışlarda düşüş yaşandığını sonrasında havaların serin olmasıyla beraber vatandaşların balığa yöneldiğini ifade etti.

Polat, balık sektöründeki sorunların başında akaryakıt fiyatları ve girdi maliyetlerindeki artışlara da dikkat çekti. Gemilerin yüzde 95’inin mazotla çalıştığını, birkaç yıl öncesine kadar Tarım Bakanlığı tarafından akaryakıt fiyatlarında destekleme aldıklarını kaydeden Polat, “Balıkçılara özel, mazotta yüzde 30 indirim uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.