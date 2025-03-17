Avrupa’da satışlar düşerken Türkiye'de zirvede! Elektrikli araç pazarında zirvedeki marka şaşırttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 oranında daraldı. Şubat ayında toplamda 90 bin 730 araç satışı gerçekleşirken, otomobil satışları ise yüzde 7,6 oranında azalarak 76 bin 21 adede geriledi.

Ancak, otomotiv sektöründeki bu daralmaya rağmen, elektrikli otomobil satışları olumlu bir seyir izlemeye devam etti. "Tam elektrikli" otomobil satışları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 oranında bir artışla 10 bin 473 adede yükseldi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 7'den 13,8'e çıkmış durumda.

Tesla Türkiye’de lider konumda

ODMD verilerine göre, şubat ayında Türkiye’de elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla oldu. Tesla, 3 bin 310 satışla Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarında en çok tercih edilen marka oldu. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Avrupa'daki satışlarında düşüş yaşarken, Türkiye pazarında güçlü bir performans sergiledi.

Avrupa’da satışlar düşüşte

Tesla’nın Avrupa’daki satışları, 2024 yılı şubat ayında büyük bir daralma gösterdi. Almanya'da Tesla'nın satışları şubat ayında yüzde 76 oranında azalarak 1.429 adede düştü. Ocak ayında ise satışları yüzde 60 gerilemişti. Benzer bir düşüş, Fransa, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi diğer Avrupa pazarlarında da yaşandı.

Togg ikinci ayda satışlarını artırdı

Türkiye pazarında Togg, şubat ayında 2 bin 38 satışla önemli bir performans sergiledi. Ocak ayında 1.570 satış yapan Togg, bu dönemde satışlarını yaklaşık yüzde 30 oranında artırarak elektrikli otomobil pazarında güçlü bir yer edinmeye devam etti. Togg’un pazar payı şubatta yüzde 19’a gerilerken, satılan her 5 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

Türkiye pazarında en çok satan modeller ve markalar

Türkiye elektrikli otomobil pazarında MINI, 964 satışla üçüncü sırada yer aldı. KIA 822 satışla dördüncü sırada bulunurken, BYD 537, KG Mobility (Ssangyong) ise 420 satışla sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

Model bazında, 3 bin 310 adetle Tesla Model Y, şubat ayında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil oldu. Togg TX10, 2 bin 38 satışla ikinci sırada yer alırken, MINI Countryman 964 satışla üçüncü sırayı aldı. KIA EV3, 639 satışla dördüncü ve KG Mobility Torres ise 420 satışla beşinci sırada yer aldı.