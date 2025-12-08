Ayakkabı ithalatına ek vergi freni: 10 ayda yüzde 9 düşüş

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, ayakkabı ithalatında uygulanan ek gümrük vergisinin artırılmasının olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını belirterek, "2024'ün 10 aylık döneminde 64 milyon çifte ulaşan ayakkabı ithalatı, bu yıl yüzde 9 düşerek 58 milyon çifte geriledi" ifadesini kullandı.

Berke İçten, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlanan ayakkabı sektöründe ihracatın üç yıldır daraldığını kaydederek, 2022'de 377 milyon çifte ulaşan ayakkabı ihracatının, 2024'te 240 milyon çifte gerilediğini anımsattı.

Bu azalmaya karşın 2022'de 43 milyon çift olan ayakkabı ithalatının 2024'te 76 milyon çifte ulaştığını aktaran İçten, sektörde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ayakkabıda uygulanan gümrük vergisinin artırılmasını talep ettiklerini ve bunun üzerine ilave gümrük vergisinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarıldığını aktardı.

İçten, Ticaret Bakanlığının bu hamlesinin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Yılbaşında yapılan ek vergi hamlesinin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. 2024'ün 10 aylık döneminde 64 milyon çifte ulaşan ayakkabı ithalatı, bu yıl yüzde 9 düşerek 58 milyon çifte geriledi. Henüz arzu ettiğimiz seviyelere inmese de ayakkabı ithalatında ateşin düşmeye başladığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kayıt dışı üretimle mücadeleyi memnuniyetle takip ediyoruz"

Berke İçten, ithalat daralırken ihracattaki düşüşün de sürdüğünü ve ocak-ekim döneminde adet bazında yüzde 39,3 gerileme yaşandığını anlatarak, aşağı yönlü gidişi durdurmak için üretim maliyetlerini rekabetçi seviyelere getirebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda ham madde ve yan sanayi ithalatında yüzde 150'lere varan gümrük vergisinin belli bir süre de olsa sıfırlanması gerektiğine işaret eden İçten, "Yüzde 40'a ulaşan kayıt dışı üretim, firmalarımız için haksız rekabete yol açıyor. Piyasada 'çakma' diye tabir edilen ve devletimizin yılda 1 milyar dolarlık vergi ve prim geliri kaybetmesine neden olan kayıt dışı üretimle mücadele konusunda Ticaret Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişmeler yeni yıla umutlu başlamak isteyen sektöre moral oldu"

TASD Başkanı İçten, emek yoğun sektörlerde KOBİ'lere verilen 2 bin 500 liralık istihdam desteğinin 2026'da 3 bin 500 liraya çıkarılıp kapsamının genişletileceğinin açıklandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunu memnuniyetle karşıladık. Ayrım yapılmaksızın tüm firmalarımızın bu destekten yararlandırılmasının çok daha isabetli olacağını değerlendiriyoruz. Yaklaşık 2 ay önce ayakkabının da aralarında olduğu bazı ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda sokulması kısıtlanmıştı. Tüm bu gelişmeler yeni yıla umutlu başlamak isteyen sektöre moral oldu."