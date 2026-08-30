Bakan Bayraktar duyurdu: 2028'de 17 milyon haneye yerli gaz ulaşacak

Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığınca Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen 3. Geleneksel Aile Pikniği ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ağustosun zaferler ayı olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 955. yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun ne olduğunu tekrar ifade ettiğini anlattı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı ve dirayetli duruşuyla, gece gündüz milletini ve insanını düşünen hizmet anlayışıyla Türkiye'ye bir asırlık mesafe aldırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye krizler ülkesiydi ama eskiden bu krizler hep iç kriz olurdu. Türkiye'de bankacılık krizi olurdu, ekonomik kriz olurdu. Dünyada bunlar olmazken Türkiye'de kriz olmaya devam ederdi. Şimdi artık dünyada krizler oluyor. Türkiye, hamdolsun bütün bu krizlere, bu bütün yaşanan sıkıntılara ve etrafımızın adeta ateş çemberine döndüğü bir dünyada çok daha güçlü bir şekilde yoluna kararlılıkla devam ediyor."

Bakan Bayraktar, 2002 yılında Türkiye ekonomisinin sadece 230 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Bugün 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var ve inşallah 2027 yılında 2 trilyon dolarlık bir ekonomisi oluyor Türkiye'nin. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Şimdi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda daha da büyüyecek, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda yeni bir 100 yıllık eseri inşa edecek muhteşem projelerle geliyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, dünyada büyük krizlerin yaşandığını belirterek, pek çok ülkenin bu sorunlardan etkilendiğini aktardı.

Buna rağmen Türkiye'de bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizen Bayraktar, "Enerjimizde bir kesintimiz yok. Ekonomimiz dimdik ayakta ve projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"Şimdi artık Somali'de petrol arayan bir Türkiye var"

Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarındaki kendi ekipmanlarını kullandığının altını çizen Bayraktar, "Tabii biz Akdeniz'de aramaya başladık. Malum çevre, 'Efendim, bunlar arayamazlar.' dediler. 'Arasalar da bulamazlar.' dediler. Hatta 'Akdeniz'de ne işimiz var?' diyenler oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri?" diye sordu.

Bayraktar, Ayasofya ibadete açıldıktan 3-4 hafta sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Deniz derinliğinin 2 bin 100 metre olduğu ve ondan sonra da 2 kilometre, 2,5-3 kilometre daha sondaj yapıp o derinlerdeki, Karadeniz'in derinliklerindeki doğal gazı çıkardık ve şimdi Eskişehir dahil, Türkiye'deki 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanır hale geldik. 2026'da bu 4 milyon hane, 8 milyona çıkacak. 8 milyon hanede kendi gazımızı kullanacağız 2026 yılının sonunda. 2028 yılında bu rakam 16-17 milyon haneye çıkacak. Yani neredeyse hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızdan karşılar hale geleceğiz. Tabii durmak yok, yola devam. Yeni arayışlarımız devam ediyor. Akdeniz'de, Karadeniz'de, şimdi artık Somali'de petrol arayan bir Türkiye var. Hamdolsun, bu öz güveni artmış, kendisine inanan, güçlü bir ekiple beraber Cumhurbaşkanı'mızın arkasında bu hedefe doğru kararlılıkla yürüyoruz."

"Kendi petrolümüzü bulmuş olduk"

Gabar'daki petrol üretimine de değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"2021 yılı Eylül ayında, Gabar'da o dağların, toprakların altında milyonlarca yıldır bulunan petrolü keşfettik. Sondajlarımızın sonucunda, yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Bugün orada, günde 83 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. Hem ekonomimize büyük bir can suyu hem ithalatımızı azaltıyoruz. Kendi petrolümüzü bulmuş olduk. Hem de aynı zamanda o bölgede özellikle 3 bin 500-4 bin insanımıza, gencimize istihdam sağladık. Artık o bölgenin çocukları, adeta terörden başka alternatif sunulmayan o çocuklar, şimdi orada iş imkanına, istihdama kavuştular ve geleceğe dair hayalleri, umutları var."

Bayraktar, "Terörsüz Türkiye" hedefi tamamen gerçekleştiğinde bölgede buna benzer potansiyelin daha da artacağını vurguladı.

Dünyadaki 31 ülkede 400'ün üzerinde nükleer santral olduğunu bildiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bize gelince ne diyorlar? 'Yapmayalım.' Niye? Tehlikeli olur diye. Peki, Ermenistan'da var, Bulgaristan'da var, Romanya'da var, Slovakya'da var, Macaristan'da var. Fransa'da onlarca var. ABD'de var, Çin'de var. Yani bunlar yapınca tehlike olmuyor da biz yapınca mı tehlike oluyor? 1950'lerde Türkiye bu yola çıkmış ama maalesef AK Parti iktidarına kadar başarılı bir teşebbüste bulunamamış. 2010'da bizim yaptığımız uluslararası anlaşmayla, hükümetler arası anlaşmayla, şimdi Akkuyu'da 4 tane reaktörün inşası devam ediyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içinde Akkuyu'dan ilk elektriği, nükleerden ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye, nükleer lige çıkan, nükleer enerjiye sahip ülkelerden biri haline gelecek."

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ya işte biz bunu yapamayız.' 'Ya Sayın Bakan'ım, nasıl arayacağız?' İşte, '170 kilometre açık deniz, bu kadar derin.' Şimdi o mühendislerimiz Somali'de petrol arıyorlar. Şimdi o mühendislerimizle inşallah Kerkük petrollerine Türkiye ortak oldu, 100 yıl sonra Türkiye Kerkük'te ve inşallah orada petrol üreteceğiz. Libya'da, Afrika'da, Pakistan'da, dünyanın neresine giderseniz gidin, orada bu işleri yapabilecek kabiliyette mühendislerimiz var, gücümüz var ve o ülkelerden bize bu anlamda talepler var. Dolayısıyla bu kafalardaki devrimi gerçekleştirmek işin en zor tarafıydı. Biz burayı Allah'ın izniyle açtık ve AK Parti'nin geçmiş 25 yılı inşallah önümüzdeki 25 yıllara da neler yapabileceğini göstermesi açısından önemli."

"Anadolu'nun kapıları Türklere ağustos ayında açıldı"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da ağustos ayının Türk milletinin zafer ayı olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun kapılarının Türklere ağustos ayında açıldığını hatırlatan Gürcan, "Otlukbeli'de devletimizin kudretini gösterdiğimiz, Çaldıran'da tarihimizin seyrini değiştirdiğimiz ay ağustostur. Mercidabık'ta büyük bir yürüyüşe çıktığımız, Belgrad'da yeni ufuklara ulaştığımız, Mohaç'ta tarihe geçen bir zafere imza attığımız ay yine ağustostur." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise partililerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bütün Eskişehirlileri bu kıymetli ailenin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Albayrak, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 24 bin hemşehrimizle aynı heyecanı paylaşmıştık. Bugün daha büyük bir aile olarak, daha güçlü bir coşkuyla yeniden bir aradayız." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, BBP İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile partililer katıldı.

Bakan Bayraktar, programdan sonra parkta kurulan stantları gezdi.