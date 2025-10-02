Bakan Bolat duyurdu: Eylül ayı ihracatında tarihi rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerini paylaştı.

Bakan Bolat, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat yüzde 4,1 artışla 200,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalatı karşılama oranı geriledi

Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4,3 yüzde puan düşüşle yüzde 76,7 olarak gerçekleşti.

Yıllık ihracatta rekor seviye

Bakan Bolat, 2025 Eylül itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının 269,7 milyar dolara ulaştığını, böylece 270 milyar dolar sınırına dayanıldığını söyledi. Bu rakamla Türkiye, tarihinin en yüksek ihracat seviyesine çıktı.

Hedefe çok yakın

Yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin 273 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bolat, son 1 yılda mal ihracatında yüzde 3,2 artışla 8,3 milyar dolar net artış sağlandığını vurguladı.

Altın ithalatı açığı büyüttü

Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,4 artarak 6,9 milyar dolara çıktı. Bu artışta net altın ithalatının 2,3 milyar dolarlık etkisi dikkat çekti.

2025 Ocak-Eylül döneminde ise dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 67 milyar dolara yükseldi. 2024’te aynı dönemde açık 60 milyar dolar seviyesindeydi. Böylece ilk 9 ayda dış ticarette açık 7,1 milyar dolar genişlemiş oldu.