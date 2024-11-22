Bakan Ersoy'dan yıl sonu hedefi mesajı: Turizmde ekim ayı rakamları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, 2024 yılına dair turizm istatistiklerini değerlendirdi.

2024’ün ilk dokuz ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 49,2 milyon kişiye ulaştığını hatırlatan Bakan Ersoy aynı dönemde turizm gelirlerinin de yüzde 6,6 oranında artışla 46,9 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Türkiye’nin uluslararası turizm sıralamalarında yükselişte olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, 2017 yılında gelen ziyaretçi sıralamasında dünyada 8. sırada yer alan Türkiye’nin, 2023 yılı itibarıyla Fransa, İspanya, ABD ve İtalya’nın ardından 5. sıraya yükseldiğini açıkladı. Turizm geliri sıralamasında ise 2017 yılında 15. sırada olan Türkiye’nin 2023 yılında 7. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Turizmde yıl sonu hedefleri

Bakan Ersoy, 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 61 milyon ziyaretçi ağırlamayı ve 60 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedeflediğini söyledi. Bu ivmenin Türkiye’yi küresel turizmde daha ileri noktalara taşıyacağına dikkat çekti.

Konaklama kapasitesinde artış

Türkiye’nin turizm altyapısındaki büyümeye de değinen Bakan Ersoy, 2002 yılında 804 bin olan konaklama tesisi yatak kapasitesinin, 2024 yılı Ekim sonu itibarıyla 2,25 milyon yatağa ulaştığını ifade etti. Yatak kapasitesindeki bu artışın, turizm sektöründeki gelişimi desteklediğini vurguladı.

Ekim ayı turizm istatistikleri

Türkiye, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde toplamda 54 milyon 629 bin 687 ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764’ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,03 oranında artış gösterdi.

Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459’a ulaştı.

2024 yılının ilk 10 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler

Yılın 10 aylık döneminde, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında şu sıralama yer aldı:

* Rusya Federasyonu: 6 milyon 249 bin 998 ziyaretçi (yüzde 7,05 artış)

* Almanya: 6 milyon 83 bin 421 ziyaretçi (yüzde 6,43 artış)

* İngiltere (Birleşik Krallık): 4 milyon 209 bin 967 ziyaretçi (yüzde 16,98 artış)

* Bu ülkeleri İran ve Bulgaristan takip etti.

Ekimde Almanya lider

Ekim ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler arasında Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,59 artarak 925 bin 928’e ulaştı. Almanya’yı sırasıyla şu ülkeler izledi:

* Rusya Federasyonu: 776 bin 618 kişi (yüzde 15,53 artış)

* İngiltere (Birleşik Krallık): 530 bin 586 kişi (yüzde 20,19 artış)

* İran ve Bulgaristan da üst sıralarda yer aldı.