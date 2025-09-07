Bakan Işıkhan: Yıllık enflasyon yaklaşık 42 puan azaldı

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak için Kastamonu'ya gelen Işıkhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen "STK ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı"na katıldı. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana çalışma hayatının paydaşlarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

"İvme kazanan kalkınma sürecimiz çalışma hayatına da olumlu yansıyor"

Hep daha ilerisini hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın faaliyete geçirilmesiyle savunma sanayi başta olmak üzere yerli ve milli üretim gücümüzün artmasıyla her geçen gün daha da ivme kazanan kalkınma sürecimiz çalışma hayatına da olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Bu anlamda Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde yükselişini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Son açıklanan güncel verilere göre, ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyümüş durumda. Yani 20 çeyrektir, kesintisiz, istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Enflasyon karşısında verdiğimiz yoğun mücadeleler sayesinde ise yıllık enflasyon temmuz ayında, geçtiğimiz yılın mayıs ayına oranla yaklaşık 42 puan azalmış durumdadır. Tabii bu rakamlar çalışma hayatında da olumlu etkisini gösteriyor."

Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranının 27 aydır tek hanelerde seyrettiğini hatırlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde ihracat rakamlarımız, dünyada ve bölgemizde maruz kaldığımız tüm risklere rağmen tarihi bir seviyeye ulaşmış durumda. Attığımız kararlı, makul ve emin adımlarımız sayesinde önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Ekonomimiz güçlendikçe, istihdamımız ve üretimimiz arttıkça, ulusal ve uluslararası yatırımlarımız çoğaldıkça, bu refahı nüfusumuzun tamamına yaymak için daha kapsamlı politikalar üretmeye devam edeceğiz. Biz bu yolculukta siz değerli yatırımcılarımızı, işverenlerimizi, esnafımızı, sanayicilerimizi de sadık birer yol arkadaşı olarak görüyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yine birlikte yürümeyi arzu ediyoruz. Gelecek hedeflerimiz istikametinde Türkiye Yüzyılı şehirlerini el ele verip birlikte inşa ederken, inanıyorum ki her ilimiz gibi Kastamonu da tüm potansiyeliyle bu yürüyüşe ortak olacaktır."