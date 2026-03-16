Bakan Kacır’dan İstanbul iş dünyasına çağrı: Yeni sanayi bölgelerinin ikisini sizlerle yapalım
Türkiye'nin erken sanayisizleşme tehdidiyle yüz yüze kalmasına izin vermeyeceklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13 yeni sanayi bölgesinin, ikisinin İstanbul iş dünyası ile birlikte kurulmasını önerdi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar'ın başkanlığını yaptığı İstanbul Dostları Platformu'nun bu yılki sahur programında bölgedeki güncel gelişmeler ve sanayinin durumu konuşuldu. Programın onur konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son dönemde iş dünyasınca dile getirilen “erken sanayisizleşme” yorumlarına ilişkin net bir mesaj verdi. "Türkiye'nin erken sanayisizleşme gibi bir tehditle yüz yüze kalmasına asla fırsat vermeyiz" diyen Bakan Kacır, "Dolayısıyla gereken tüm tedbirleri sanayimizin üretim gücünü korumak için almaya devam edeceğiz. Tabii özellikle KOBİ'lerin o anlamda güçlü tutulması çok önemli" ifadelerini kullandı. Bu noktada atılan adımlardan söz eden Bakan Kacır, sanayi üretimini Anadolu'ya yaymak ve mevcut Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) yükünü hafifletmek amacıyla 13 ilde kurulacak sanayi bölgelerinde işaret etti. Kacır, "İstanbul'un sanayicilerine, iş insanlarına bir çağrı yapmak istiyorum. Geçen hafta Kocaeli'de de bu çağrıyı oradakilerle de paylaştım. Şimdi ikincisini İstanbul'dan paylaşmış olacağım. Gelin, bu 13 yeni sanayi bölgesinin 2'sini İstanbul olarak biz yapalım. Anadolu Yakası'ndaki organize sanayi bölgelerimiz bir araya gelsinler, bu bölgelerden birini biz onlarla birlikte inşa edelim. Aynı şekilde Avrupa Yakası'ndaki organize sanayi bölgelerimiz bir araya gelsinler ve onlarla da bir diğerini inşa edelim. Sanayiyi Marmara'nın dışına taşımak zorundayız” ifadelerini kullandı.
İstanbul'a stratejik destek
Kacır, “İstanbul'umuz çok kıymetli, çok değerli. Elbette yüksek teknoloji yatırımları, AR-GE, inovasyon yatırımları devam edecek. Elbette mevcut tesislerimiz, dijital dönüşümle modernize olmalılar" diyerek, yeni teşvik sistemine İstanbul'u da dahil ederek dijital dönüşüm yatırımlarına stratejik teşvik verdiklerini dile getirdi. Kacır, "İstanbul'daki bir şirketimiz de dahil olmak üzere bir sanayi firmamız, 5 yıllık bir dijital dönüşüm planıyla ya da 5 yıllık bir yeşil dönüşüm planıyla bize geldiğinde onun yatırımının yüzde 40'ı kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Aynı zamanda yatırım tutarının 225 milyon lirasına kadar da finansman desteği sağlıyoruz. Banka kredisi finansmanı ya da öz sermaye yatırımı finansmanı desteği veriyoruz. Dolayısıyla İstanbul'daki sanayinin dijital dönüşümünü, yeşil dönüşümünü önceliklendiriyoruz" bilgilerini aktardı.
Sanayi 2026'da toparlanacak
Uygulanmakta olan ekonomi programı kapsamında enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarını sağlama ana hedeflerinde mesafe kat edildiğini vurgulayan Bakan Kacır, sanayi üretiminin 2025'te bir önceki yıla kıyasla daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Kacır, yüksek teknoloji üretimindeki artışın 2024'te yüzde 2,1 olduğunu, 2025'te 11,4 olarak gerçekleştiğini, sermaye malı üretiminin büyümesinin de aynı dönemlerde yüzde 0,3'ten yüzde 8,5'e yükseldiğini söyledi. Bu verilerin, “uygulanan ekonomi programının sanayi üretimi üzerindeki yan etkileri” diye tarif edebilecekleri unsurlarının 2025'te daha düşük seviyelere indirgendiğini gösterdiğini kaydeden Kacır, "2026'da sanayi üretimini daha da önceliklendireceğiz. Bunun ilk sinyallerini geçen haftalarda ilan ettiğimiz programlarla aslında müteşebbislerimize ve reel sektörümüze verdik. Bu yıl sanayicilerimizin finansmana erişimini hem daha kolay hem daha uygun maliyetli hale getireceğimiz bir dönem olacak" sözü verdi.
İstihdam desteği bir aylık değil dönemlik
Enflasyon aşağı indikçe genel faiz seviyelerinin de aşağı çekileceğini belirten Kacır, imalata sunulan 100 milyar liralık destek paketinin ikinci diliminin de bu yıl içinde açıklanacağını söyledi.
Emek yoğun sektörlerdeki maliyet artışının üretim ve ihracat üzerindeki baskılarının farkında olduklarını dile getiren Bakan Kacır, istihdamı koruma programı kapsamında sunulan desteklere işaret etti. Bu desteklere yönelik uygulamalarda iş dünyasının eksik bilgi yüzünden serzenişte bulunduğuna değinen Bakan Kacır, DÜNYA Gazetesi'nin de 13 Mart'ta “İstihdam şartı esnetilmeli” manşetiyle gündeme taşıdığı sanayicilerin taleplerine ilişkin mealen şunları aktardı: “Bir iki ay istihdam düşünce destekten mahrum kalmayacaksınız. Ortalama istihdam düzeyi önceki dönemin üzerinde kaldıkça geriye kalan tüm aylar için de destek alma var. İşletme bir iki ay istihdamı koruyamadı. Sonraki aylarda yüksek çıktı. İlk 5 ayda 2025'in son 5 ayının ortalamasını yakaladı. O beş ay için de destek imkanlarını tanıyacağız.”
Savunmaya 5 bin firmalık ek kuvvet
Bakan Kacır'ın verdiği diğer mesajlar özetle şöyle oldu: lMilli Teknoloji Hamlesi sadece askeri alanlarla sınırlı kalmamalı. Sivil alanlara da yayılmalı. Bunun için çalışmalar yaptık. 5 bin firmayı daha savunma sanayiine kazandırmalıyız. lGeçen yıl Gazze'deki soykırım ve insanlığın buna müdahale edemeyişi uluslararası düzenin kalmadığını gösterdi. Komşumuz İran iki kez saldırıya uğradı. Bu uluslararası hukukta yeri ve temeli olmayan usullerle gerçekleşti. l20 yıl önce parasını ödediğimiz savunma sistemlerini alamıyorduk. Terörle mücadelede, ittifak olduğumuz ülkelerden destek görmedik. Onlardan aldığımız sistemlerin terörle mücadeleye katkı sınmadığını gördük. Ne zaman ki Mehmetçiğimiz kendi sistemlerimizle mücadele yürüttü; terörü silip attık, sınırımızda kurulmak isteyen “teröristan” haritalarını silip attık.
“Üretimi destekleyen yeni yeni politikalar lazım"
İstanbul Dostları Sahur Programı'nda iş dünyası temsilcileri talep ve değerlendirmeler yaptı.
* Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Böylesine zorlu bir coğrafyada yer alan ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve uygulanan denge politikası sayesinde güvenli bir liman olmayı başarmıştır. Net ihracat son 5 çeyrektir büyümeye katkı vermedi. Tüketime dayalı bu büyüme modeli bizim arzu ettiğimiz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme tablosunu maalesef yansıtmıyor. Bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bir sanayici ve ihracatçı olarak, GSYH içerisinde sanayinin payının gerilemesini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Çarkların durmamasını sağlamamız gerekiyor. Üretim ve ihracatı destekleyen yeni politikaları devreye almalıyız.
* İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) sanayinin yüzdesini muhafaza etmemiz ve yukarıya doğru çekebiliyor olmamız lazım. Bu konuda Sanayi Bakanlığımızın politikalarını fevkalade destekliyoruz. Türkiye'nin asla erken sanayisizleşme girdabına girmemesi lazım. Bu hassas dönemde finansmana erişimde sıkıntılar gündeme geliyor, bu hususta desteklerinizi rica ediyoruz.
* İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Kuzeyimizde, güneyimizde, farklı farklı mücadelelerin olduğu günde ne mutlu ki evimizden çıktığımız zaman başımıza bir füze, bir roket gelme endişesi taşımıyoruz. Bunun kıymetini çok iyi biliyoruz ve bilmeliyiz de.
* Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: (ABD-İsrail ve İran savaşı) Bölgenin bir an önce kalıcı barışla sükunete ermesini, Türkiye'nin bu duruma sokulmadan devam edebilmesini diliyoruz. Akil devlet adamlarının ne anlama geldiğini de çok daha iyi şekilde idrak ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir trajedinin kazananından bahsetmek mümkün olmaz.
* İstanbul Dostları Başkanı Kemal Akar: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde oluşturulacak, Marmara Afet ve Acil Durum Eylem Planı son derece kıymetli ve değerli olacaktır.