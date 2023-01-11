Bakan Nebati: İkinci el konutta bankalarımızla çalışma yapılıyor

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir" ifadesini kullandı.

Yeni Evim projesi hakkında konuşan Nebati, "Bu bir çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya koymuş olduğu tavra, siz (konut firmaları) de destek vereceksiniz. Siz de bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz" dedi.

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